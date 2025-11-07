El Día de Acción de Gracias es mucho más que una fecha en el calendario: marca el inicio de la temporada de fiestas y es uno de los momentos más esperados para millones de estadounidenses. ¿Sabes cuándo será Thanksgiving en 2025 y por qué se celebra cada año en un día diferente? A continuación, exploramos el origen, el valor simbólico y cómo este feriado mueve a todo el país.

Thanksgiving Day, conocido en español como Día de Acción de Gracias, está entre los 11 feriados federales más importantes de Estados Unidos. Este festejo no ocurre siempre el mismo día, sino que varía según el calendario anual. El presidente Abraham Lincoln y una ley específica del Congreso forjaron la tradición y la normativa actual, que sigue vigente y define cómo se organiza la vida pública y privada en torno a este día.

¿CUÁNDO ES THANKSGIVING EN 2025?

Thanksgiving se celebra cada cuarto jueves de noviembre. En 2025, la fecha oficial será el jueves 27 de noviembre. Esta decisión se tomó en 1941, cuando el Congreso de Estados Unidos declaró el cuarto jueves como el Día Nacional de Acción de Gracias, institucionalizando una costumbre que el presidente George Washington había iniciado en 1789 y que Abraham Lincoln consolidó en 1863 con su proclamación.

El Día de Acción de Gracias se celebrará el 27 de noviembre (Foto: AFP)

¿CUÁL ES EL ORIGEN Y SIGNIFICADO DE THANKSGIVING DAY EN EE.UU.?

La historia del Thanksgiving Day se remonta a 1621, cuando los colonos de Plymouth y los pueblos nativos Wampanoag compartieron un banquete de agradecimiento tras la primera cosecha exitosa. El significado de esta celebración ha evolucionado para simbolizar la gratitud, la convivencia y el inicio de la temporada de fiestas en Estados Unidos. Como señala la Smithsonian Institution, “Thanksgiving es el reflejo de una nación que premia la memoria, la convivencia y el agradecimiento”.

¿CÓMO SE CELEBRA EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS?

El Día de Acción de Gracias se celebra en familia. Todos los miembros se reúnen en una casa y preparan un gran banquete a base de pavo. El pavo se sirve relleno y cocinado al horno, mientras que de postre no puede faltar el pastel de calabaza. Las familias rezan, ven deportes (siempre hay jornada de fútbol americano) y pasan gratos momentos.

Además hay muchos pasacalles, como el famoso de Macy’s en Nueva York. Esa es la época del año, además, es cuando la gente viaja más en EE. UU. para estar con sus seres queridos, lo cual podría verse complicado este año por el cierre de gobierno, que ha traído como consecuencia la cancelación de vuelos internos por la escasez de controladores aéreos.

Cocinar todo desde cero no es para todos y, como resultado, muchas tiendas y restaurantes ofrecen comidas preparadas que se pueden recoger con anticipación y recalentar fácilmente en el gran día (Foto: Diseñado por Freepik)

Temporada de descuentos

También se vincula con esta celebración las compras al día siguiente de Acción de Gracias, conocido popularmente como “Black Friday”, la temporada ofertas más importante del año.

