Vivir de manera cómoda en Estados Unidos siempre ha sido un tema de debate, pues lo que para unos es “cómodo”, para otros puede ser insuficiente. Sin embargo, el panorama económico actual, marcado por la inflación y el aumento constante de precios, está obligando a muchas personas a replantearse cuál es realmente el dinero necesario para cubrir sus necesidades básicas sin caer en endeudamientos. Así, en 2026, la pregunta no es solo cuánto queremos ganar, sino cuánto necesitamos ganar para vivir tranquilos.

Según varios consultores financieros, la cifra mínima para mantener un nivel de vida decente será bastante más alta de lo que muchos pueden imaginar. Los factores que influyen son diversos: desde la ubicación geográfica, el tamaño de la familia y el estilo de vida, hasta el tipo de vivienda y los servicios que se contraten. Pero, en general, se ha llegado a un consenso: para cubrir los gastos esenciales y evitar caer en deuda, un salario anual de entre US$80,000 y US$90,000 será un punto de partida para la mayoría de las familias.

En Estados Unidos, millones de personas viven con lo justo y necesitan incrementar sus ingresos (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ NECESITAMOS GANAR MÁS DINERO?

Es bien sabido que la inflación afecta a todos los aspectos de la vida, y aunque esta es una realidad para muchas partes del mundo, en Estados Unidos el efecto está siendo particularmente fuerte. Según un informe reciente de CBS News, la inflación se mantiene alrededor de un 3% a 4%, lo que implica que los precios de los bienes y servicios básicos continúan subiendo sin cesar. Esto ha hecho que el poder adquisitivo de las familias estadounidenses se vea reducido, a pesar de que sus ingresos nominales aumenten a un ritmo mucho más lento.

Jimmy Fuentes, consultor en California Hard Money Lender, explica que, en este contexto, un ingreso de US$80,000 a US$90,000 al año es necesario para poder cubrir lo básico sin recurrir a los ahorros o endeudarse constantemente. Sin embargo, esta cifra es solo una referencia general. Lo que una familia necesita realmente depende de varios factores, como la ciudad donde vive, el tamaño de la familia y las metas financieras a largo plazo.

LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COSTO DE VIDA

Uno de los principales factores a considerar es la ciudad en la que se resida. En lugares como Nueva York, San Francisco o Los Ángeles, el costo de vida es mucho más alto que en ciudades más pequeñas o rurales. Esto se refleja en los precios de la vivienda, los alimentos, el transporte y otros servicios. En algunas de estas grandes urbes, no es raro que el alquiler de un apartamento de una habitación supere los US$2,500 mensuales, lo que representa una gran parte del ingreso mensual.

Por otro lado, en ciudades de menor tamaño, el costo de vida es relativamente más bajo, pero no se puede ignorar el hecho de que el salario promedio en estas áreas también suele ser más reducido. Esto puede hacer que, aunque los precios sean más accesibles, el ingreso de la persona no alcance para mantener el mismo nivel de vida que en una ciudad más costosa.

EL GASTO EN VIVIENDA ES MUY ALTO

El costo de la vivienda es, sin lugar a dudas, uno de los mayores gastos para cualquier familia en Estados Unidos. Con la creciente demanda y la limitada oferta, los precios siguen subiendo, y en 2026 no se espera que esta tendencia cambie. Aunque las tasas hipotecarias pueden variar, los precios de las casas y los alquileres seguirán siendo elevados en muchas partes del país.

En este sentido, los expertos coinciden en que para vivir cómodamente en una ciudad de tamaño medio o grande, las familias deberán destinar al menos un 30% de su ingreso mensual al pago de la vivienda. Si a esto le sumamos los costos de mantenimiento, seguros y otros gastos asociados a la propiedad, el porcentaje de los ingresos destinado a la vivienda podría ser aún mayor.

ALIMENTACIÓN TRANSPORTE Y OTROS GASTOS

Aparte de la vivienda, otros gastos esenciales, como la comida, el transporte y los servicios públicos, también han incrementado sus precios. De acuerdo con los datos más recientes, una familia promedio de cuatro personas gasta alrededor de US$1,000 a US$1,500 al mes solo en alimentación, lo que equivale a aproximadamente el 15% de su ingreso anual.

El transporte también representa un gasto considerable. En muchas ciudades, tener un coche es imprescindible, y los costos asociados con la gasolina, el seguro y el mantenimiento pueden agregar hasta US$500 o más al mes. Además, los servicios básicos como electricidad, gas, agua y telecomunicaciones también han subido, lo que hace que estos costos se sumen rápidamente.

LAS DEUDAS QUE UNO DEBE PAGAR

A pesar de tener ingresos de entre US$80,000 y US$90,000 anuales, muchos estadounidenses se encuentran atrapados en un ciclo de deuda debido a la inflación y al aumento de los gastos básicos. En este sentido, la deuda de tarjetas de crédito y los préstamos personales son una constante en la vida de muchos. De hecho, muchos consultores financieros afirman que incluso familias con ingresos anuales de $85,000 a veces no logran cubrir todos sus gastos sin recurrir al crédito.

El alto costo de la vida en 2026 hará que las estrategias para manejar la deuda y el flujo de efectivo sean más importantes que nunca. Para evitar caer en este círculo vicioso, los expertos sugieren planificar de manera rigurosa los gastos, negociar tarifas más bajas con proveedores de servicios y buscar formas de generar ingresos pasivos.

Pagar deudas es una enorme preocupación para millones de ciudadanos en Estados Unidos (Foto: Freepik)

¿CÓMO GESTIONAR LAS FINANZAS?

Una de las claves para vivir cómodamente en 2026 será tener un control absoluto sobre tus finanzas. Esto incluye crear un presupuesto detallado que te permita conocer con precisión cuánto gastas y en qué áreas puedes ahorrar. Además, los expertos recomiendan invertir en activos que generen valor a largo plazo, como bienes raíces o acciones, para contrarrestar los efectos de la inflación.

También es importante priorizar la reducción de deudas. Muchas personas caen en la trampa de los intereses altos de las tarjetas de crédito, lo que les obliga a destinar una parte significativa de su ingreso solo para pagar intereses. Por lo tanto, es esencial establecer un plan de pago de deudas claro y evitar cualquier gasto innecesario.

LOS GASTOS IMPREVISTOS

En un escenario económico tan inestable, es fundamental tener un fondo de emergencia que te permita cubrir gastos imprevistos. Ya sea una reparación en el coche, una emergencia médica o un despido inesperado, siempre es prudente tener un colchón financiero que te brinde seguridad. Los expertos recomiendan ahorrar al menos tres a seis meses de gastos básicos para protegerse de cualquier imprevisto.

