¿Te has preguntando dónde se concentra la mayor riqueza inmobiliaria de Estados Unidos ? Desde las costas de California hasta la zona tropical de Florida, ciertos códigos postales son símbolos de exclusividad. No se tratan de simples direcciones; estas áreas representan los mercados más codiciados del país, ya que vivir en uno de esos lugares es un privilegio absoluto. En esta nota, quiero indicarte los 10 sitios donde el valor de una vivienda alcanza montos inesperados y cuáles son los factores determinantes para dicho precio.

Estos lujosos códigos postales tienen detalles increíbles que captarían la atención de cualquier ciudadano estadounidense o extranjero: extensas propiedades, espacios totalmente privados y vistas panorámicas que parecen irreales. Desafortunadamente, las personas con presupuestos amplios pueden acceder a estas áreas selectas.

Expertos en economía de Realtor.com revelaron recientemente la lista de las 10 comunidades con los precios de vivienda más altos en este país. Para que se cree este ranking, el equipo se basó en las zonas que poseen un inventario de 30 propiedades disponibles para la venta durante el pasado mes de enero.

La clasificación final se determinó utilizando el precio medio de lista como indicador principal en los códigos postales que cumplían con los requisitos previos. Si se presentó un empate en el valor de las viviendas entre dos mercados distintos, los expertos utilizaron el tamaño promedio de la construcción para definir la posición final. Conoce cómo fue el resultado.

Cuáles son los 10 códigos postales más caros de Estados Unidos

COSTA DE NEWPORT, CALIFORNIA

El área correspondiente al código postal 92657 destaca en el mercado inmobiliario con un precio de lista promedio de $12,5 millones y una superficie media de 5,552 pies cuadrados por propiedad. Se caracteriza por sus exclusivas mansiones en laderas que regalan vistas panorámicas al Océano Pacífico, complementando su oferta residencia con el prestigioso Club de Golf Pelican Hill.

FISHER ISLAND, FLORIDA

Con un valor de mercado que promedia los $11,98 millones, las viviendas de 3,790 pies cuadrados medios posicionan al código postal 33109 como una de las zonas de referencia. Si bien esta área es reconocida mundialmente por su máxima exclusividad en sus 87 hectáreas de extensión, las dimensiones medias de sus inmuebles son proporcionalmente menores a de otras zonas residencias similares.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA

En el exclusivo código postal 90210, las propiedades alcanzan un precio de lista medio de $10,495 millones, con una extensión promedio de 5,500 pies cuadrados por vivienda. Este espacio es habitado por celebridades de Hollywood y a nivel mundial.

En Beverly Hills habitan las celebridades más influyentes de la música actual. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

BRIDGEHAMPTON, NUEVA YORK

Las viviendas ubicadas bajo el código postal 11932 presentan actualmente un valor medio de venta de $8,8 millones, destacando por una superficie media de construcción de 4,874 pies cuadrados. Este destino es reconocido por organizar cada año el evento Hampton Classic Horse Show.

BEL AIR-LOS ANGELES, CALIFORNIA

Con una superficie media de 5,094 pies cuadrados por propiedad, las viviendas situadas en el área de código postal 90077 mantienen un valor de mercado destacado, registrando un precio de $7,947 millones. Se trata de uno de los principales destinos elegidos por actores y magnates que requieren seguridad y privacidad.

WATER MILL, NUEVA YORK

Dentro del área de código postal 11976, las propiedades alcanzan un precio de lista promedio de $6,995 millones, con una superficie de construcción que se sitúa en los 5,821 pies cuadrados.

Esta zona es ideal para surfistas y amantes de la pesca. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

MONTECITO-SANTA BÁRBARA, CALIFORNIA

En el sector correspondiente al código postal 93108, las propiedades alcanzan un precio de $6,495 millones; posee una superficie construida que promedia los 3,611 pies cuadrados. La localidad está cerca a las ciudades de San Francisco y Los Ángeles con una propuesta culinaria y cultural de alta calidad.

RANCHO SANTA FE, CALIFORNIA

En el código postal 92067, el mercado inmobiliario registra actualmente un precio de lista medio de $5,995 millones, con propiedades que promedia los 6,000 pies cuadrados de construcción. Rancho Santa Fe se destaca por sus impresionantes propiedades con arquitectura mediterránea.

NEWPORT BEACH, CALIFORNIA

En el área correspondiente al código postal 92663, el mercado inmobiliario registra un precio de lista promedio de $5,995 millones, con propiedades que presentan una superficie media de 3,058 pies cuadrados. Se trata de un destino ideal para surfistas, navegantes y aficionados a la pesca.

PARADISE VALLEY, ARIZONA

Las lujosas viviendas ubicadas bajo el código postal 85253 mantienen un valor medio de venta de $5,5 millones, destacando por un tamaño promedio de construcción que alcanza los 5,784 pies cuadrados.

