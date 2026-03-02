En el norte de Texas, miles de familias reciben apoyo alimentario gracias a una red de organizaciones que entregan despensas gratuitas cada semana. Estas iniciativas están dirigidas a residentes del área metropolitana de Dallas-Fort Worth que atraviesan dificultades económicas y necesitan ayuda para cubrir necesidades básicas. Una de las principales instituciones es el North Texas Food Bank, que distribuye alimentos en iglesias, escuelas y centros comunitarios mediante alianzas locales.

Las entregas varían según el punto de distribución, por lo que las fechas y horarios cambian dependiendo del vecindario. La organización recomienda consultar su sitio web oficial para conocer el calendario actualizado de repartos.

Otra entidad clave es Caridades Católicas de Dallas, que cuenta con despensas fijas y unidades móviles. Ofrece productos frescos y enlatados a personas con bajos ingresos, incluyendo familias que reciben beneficios como SNAP o Medicaid, aunque no es obligatorio presentar comprobantes. Solo se solicita una identificación y, una vez registrados, los beneficiarios pueden recibir ayuda una vez al mes.

Instituciones como el North Texas Food Bank, Caridades Católicas de Dallas, Dallas College y la Universidad del Norte de Texas coordinan distribuciones en iglesias, escuelas y centros comunitarios. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

El sistema de colegios comunitarios Dallas College también mantiene bancos de alimentos en varios de sus campus. Entre semana están destinados principalmente a estudiantes, pero los viernes se abren al público en general sin costo.

Además de comida, algunos centros ofrecen artículos básicos como pañales y ropa, permitiendo a los visitantes llevar un número limitado de prendas cada mes.

La University of North Texas participa activamente en esta red solidaria a través de sus sedes en Dallas y Denton. En el campus de UNT Dallas se organizan jornadas comunitarias el primer viernes de cada mes en coordinación con el banco regional de alimentos. En Denton, los estudiantes pueden acceder a despensas semanales, mientras que una vez al mes se abre la distribución a toda la comunidad.

En el condado de Tarrant, el Tarrant Area Food Bank opera múltiples puntos de entrega y despensas móviles. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

En el condado de Tarrant, el Tarrant Area Food Bank opera decenas de puntos de entrega en iglesias, escuelas y centros vecinales. Las despensas móviles recorren distintas ciudades como Arlington, Fort Worth, Denton, Weatherford y otras localidades del área.

Los residentes pueden localizar el sitio más cercano a través del mapa interactivo disponible en la página oficial de la organización.

Además de estas instituciones, existen otros grupos comunitarios que reparten alimentos gratuitos en Dallas, entre ellos OurCalling, SoupMobile, Dallas Life Foundation, Family Gateway y CitySquare. Estas organizaciones aumentan el alcance de la ayuda alimentaria y brindan otros servicios sociales complementarios.

Los interesados pueden consultar los calendarios oficiales en línea para conocer fechas, horarios y ubicaciones actualizadas. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

En conjunto, el norte de Texas cuenta con una amplia red de apoyo que busca reducir la inseguridad alimentaria en el área de Metroplex. Las entregas se realizan de forma regular y en múltiples ubicaciones, facilitando el acceso a quienes más lo necesitan.

Consultar los calendarios oficiales y verificar los requisitos básicos puede ayudar a las familias a aprovechar estos recursos disponibles en su comunidad.

Más estados de EE. UU. en donde organizaciones dan comida gratis

Aquí tienes una lista de organizaciones y bancos de alimentos destacados por estado que ofrecen comida gratis y asistencia alimentaria en EE. UU. (actualizada a marzo de 2026):

Florida: Feeding Florida coordina una red estatal de bancos de alimentos como Farm Share y Feeding Tampa Bay que realizan distribuciones masivas semanales. Más información en feedingflorida.org.

Texas: Feeding Texas cuenta con una red de 21 bancos de alimentos, incluyendo el North Texas Food Bank, que cubren todos los condados del estado con despensas móviles. Más información en feedingtexas.org.

California: California Association of Food Banks representa a más de 40 bancos de alimentos que sirven a comunidades locales, como FIND Food Bank y el SF-Marin Food Bank. Más información en cafoodbanks.org.

Nueva York: City Harvest y Food Bank For New York City son los principales pilares en la ciudad, rescatando comida y entregándola a través de miles de programas comunitarios. Más información en cityharvest.org.

Arizona: Arizona Food Bank Network facilita el acceso a alimentos en todo el estado, conectando a familias con bancos locales como el St. Mary’s Food Bank. Más información en azfoodbanks.org.

Georgia: Feeding Georgia (antes Georgia Food Bank Association) gestiona la distribución de alimentos a través de centros como el Atlanta Community Food Bank. Más información en feedinggeorgia.org.

Illinois: Feeding Illinois centraliza la ayuda a través de bancos regionales como el Greater Chicago Food Depository, atendiendo a millones de residentes. Más información en feedingillinois.org.

Nueva Jersey: Community FoodBank of New Jersey es la organización minorista de alimentos más grande del estado, con programas específicos para niños y personas mayores. Más información en cfbnj.org.

Virginia: Federation of Virginia Food Banks apoya a siete bancos regionales que ofrecen productos frescos y educación nutricional sin costo. Más información en vafoodbanks.org.

Carolina del Norte: Feeding the Carolinas opera una red que incluye el Food Bank of Central & Eastern North Carolina, cubriendo áreas urbanas y rurales. Más información en feedingthecarolinas.org.

Cabe agregar que si necesitas ayuda inmediata en cualquier lugar de EE. UU., puedes llamar al 2-1-1 o visitar FoodFinder.us, que es un mapa interactivo muy preciso para localizar despensas por código postal.