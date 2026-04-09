El cielo nocturno ofrecerá un espectáculo visual para los amantes de la astronomía. En las próximas horas, las auroras boreales podrían aparecer con mayor intensidad en países como Estados Unidos, iluminando la atmósfera con sus característicos colores. Este fenómeno podría hacerse visible entre la noche del jueves 9 de abril y la madrugada del viernes 10, cuando corrientes de viento solar más rápidas impacten la Tierra. Estas condiciones pueden generar un aumento en la actividad geomagnética y, con ello, hacer que las luces del norte brillen con más fuerza.

Las auroras boreales se producen durante tormentas geomagnéticas, cuando partículas cargadas provenientes del Sol chocan con los gases de la atmósfera terrestre. Este proceso genera ondas de luz que se ven como cortinas brillantes en el cielo, aunque su visibilidad depende de factores como la ubicación y la intensidad del fenómeno.

Según los expertos del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, las condiciones podrían intensificarse durante la noche, alcanzando niveles G1, considerados menores. Por su parte, el Met Office del Reino Unido señala que existe una pequeña posibilidad de que la actividad aumente hasta niveles G2 si la actividad solar lo permite.

El fenómeno se debe a corrientes de viento solar que impactan el campo magnético de la Tierra. (Foto: Freepik / Imagen referencial)

Este aumento en la actividad se produce después de varios eventos solares moderados, incluidos destellos provenientes de regiones activas del Sol que actualmente giran sobre su superficie.

Si el campo geomagnético se vuelve inestable como se espera, quienes se encuentren en latitudes altas del hemisferio norte podrían disfrutar de un espectáculo luminoso especialmente intenso.

El mejor momento para observar las auroras será durante la noche del jueves y las primeras horas del viernes, cuando las perturbaciones del viento solar alcancen su punto máximo. En caso de que la actividad suba a nivel G2, el espectáculo podría volverse aún más brillante y dinámico.

Expertos señalan que la actividad podría alcanzar niveles G1 e incluso G2, aumentando el brillo de las luces. (Foto referencial: Pixabay)

Las zonas con mayor probabilidad de ver este fenómeno incluyen Alaska, el norte de Canadá, Islandia, Escandinavia y partes del norte de Europa.

En situaciones más intensas, las auroras pueden extenderse hacia latitudes más bajas, dando una pequeña oportunidad a algunas regiones del norte de Estados Unidos.

Para observarlas mejor, es importante alejarse de la contaminación lumínica de las ciudades y buscar un lugar con cielo oscuro y despejado hacia el norte. Además, se recomienda revisar pronósticos en tiempo real, ya que las auroras son impredecibles y pueden aparecer en distintos momentos de la noche.

Las mejores zonas para observarlas serán regiones del norte, siempre que el cielo esté despejado y oscuro. (Foto referencial: Pixabay)

Si deseas fotografiarlas, lo ideal es mantener la cámara lo más estable posible y utilizar exposiciones largas.

No es necesario contar con equipo profesional, ya que muchos teléfonos permiten capturar este tipo de imágenes usando el “modo noche” o configuraciones manuales similares.

La ciencia detrás de una aurora boreal

Según la NASA, las auroras boreales se originan cuando el Sol expulsa ráfagas de partículas cargadas, conocidas como viento solar, que viajan por el espacio hasta encontrarse con la Tierra. El campo magnético de nuestro planeta actúa como un escudo, desviando estas partículas hacia los polos, donde logran penetrar en la atmósfera superior.

Una vez allí, estas partículas chocan con átomos de oxígeno y nitrógeno. Esta colisión libera energía en forma de luz, creando un espectáculo visual donde el oxígeno suele generar luces verdes y el nitrógeno tonos azulados o púrpura.

En esencia, se trata de una enorme descarga eléctrica natural que ocurre a gran altura.

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