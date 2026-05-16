Recibir una multa de tránsito (traffic ticket) suele arruinarle el día a cualquier conductor. La mayoría de las personas quiere resolver el problema cuanto antes, así que terminan pagando la infracción apenas reciben el aviso, pensando que así evitarán más complicaciones. Sin embargo, en Texas, esa decisión rápida puede convertirse en un error costoso a largo plazo. Lo que parece una simple solución inmediata puede terminar trayendo consecuencias económicas y legales durante varios años.

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¿Qué pasa cuando pagas una multa de tránsito en Texas?

Muchos conductores creen que pagar una multa únicamente significa cubrir una sanción económica y olvidarse del tema. Pero en Texas, el pago suele interpretarse como una admisión de responsabilidad por la infracción cometida.

De acuerdo con el abogado Lloyd Newton, pagar una multa normalmente equivale a declararse culpable de la infracción, algo que puede afectar el historial de manejo, aumentar el costo del seguro e incluso generar problemas laborales en algunos casos.

Una vez registrada la infracción en el historial de manejo, pueden aparecer diferentes consecuencias como:

Aumento de las primas del seguro

Puntos o infracciones en el récord de manejo

de manejo Riesgo de suspensión de licencia por reincidencia

por reincidencia Problemas para conductores comerciales

Recargos o cargos judiciales adicionales

adicionales Impacto negativo en oportunidades laborales

Newton advierte que las compañías de seguros revisan con frecuencia el historial de conducción antes de establecer las tarifas. Por eso, incluso una sola multa puede provocar aumentos en las primas durante años.

En Texas, acumular multas de tránsito podría poner en riesgo tu licencia de conducir. | Crédito: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini

El verdadero costo de una multa en Texas puede ser mucho mayor

Aunque una infracción parezca relativamente barata al inicio, el impacto financiero real puede crecer con el tiempo. Un boleto de tránsito que cuesta unos cientos de dólares podría terminar costando miles debido al incremento en el seguro y las consecuencias acumuladas en el récord de manejo.

Por esa razón, algunos conductores optan por consultar con un abogado antes de tomar una decisión apresurada.

¿Por qué algunas personas deciden impugnar la multa en Texas?

Pelear una multa no necesariamente significa llegar hasta un juicio. Según explica Newton, en muchos casos un abogado especializado puede negociar reducciones, acuerdos o incluso desestimar ciertos cargos.

Entre las posibles ventajas de impugnar una infracción están:

Detectar errores en la citación

en la citación Cuestionar pruebas débiles

débiles Negociar sanciones reducidas

reducidas Evitar puntos en el historial

Reducir el impacto en el seguro

La estrategia adecuada depende del tipo de infracción, el historial del conductor y el tribunal que maneje el caso.

Los conductores comerciales tienen más en juego en Texas

Para quienes poseen una licencia comercial (CDL), las consecuencias pueden ser todavía más graves. Una multa aparentemente menor podría afectar oportunidades laborales, revisiones de seguridad o requisitos federales de cumplimiento.

Entre los problemas que pueden enfrentar los conductores comerciales se encuentran:

Dificultades con el seguro laboral

Riesgos para mantener certificaciones

Problemas en revisiones de seguridad

Menores oportunidades de empleo futuro

Por eso, muchos titulares de CDL prefieren buscar asesoría legal antes de pagar cualquier infracción.

Algunas multas requieren más atención que otras

No todas las infracciones tienen el mismo impacto. Algunas pueden traer consecuencias más severas y suelen ser las más disputadas por los conductores.

Entre ellas destacan:

Exceso de velocidad

Conducción temeraria

Violaciones en zonas escolares

Multas en zonas de construcción

Manejar sin seguro

Infracciones relacionadas con licencias CDL

Casos por no presentarse ante la corte

En ciertos escenarios, los conductores podrían calificar para cursos de manejo defensivo o programas de disposición diferida, opciones que podrían ayudar a proteger su historial.

Muchos conductores en Texas desconocen que una multa también puede aumentar el costo de su seguro. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El error más común al recibir una multa en Texas

Según Newton, uno de los errores más frecuentes es pensar únicamente en resolver el problema rápido y barato, sin analizar las consecuencias futuras. Pagar una multa puede parecer la salida más sencilla, pero hacerlo sin entender el impacto real podría afectar el bolsillo y el historial del conductor durante mucho tiempo.

Antes de tomar una decisión, los especialistas recomiendan revisar todas las opciones disponibles y entender exactamente qué implica aceptar la infracción.

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