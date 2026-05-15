Recibir una carta del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) nunca es agradable, pero para muchos conductores en Florida puede convertirse en una auténtica pesadilla. De un momento a otro, una notificación informa sobre la suspensión de la licencia y la mayoría no entiende qué ocurrió. Tal vez nunca tuvieron un accidente grave, manejan con cuidado y hasta pagaron sus multas a tiempo. Sin embargo, existe un documento que el DMV actualiza constantemente y que puede contener errores acumulados durante años sin que el conductor lo note. Se trata del Driver History, un registro donde aparecen infracciones, puntos, accidentes y sanciones que podrían afectar seriamente la vida diaria si no se revisan con frecuencia.

¿Qué es el Driver History en Florida?

El Driver History es un historial oficial que mantiene el DMV con toda la información relacionada con la conducción de una persona. Funciona de manera similar a un reporte de crédito, pero enfocado en el manejo.

En ese documento pueden aparecer:

Multas de tránsito

de tránsito Puntos acumulados

Accidentes reportados

reportados Suspensiones de licencia

de licencia Infracciones registradas

registradas Información sobre cursos de manejo o sanciones

El problema es que muchos conductores nunca revisan este historial hasta que reciben una notificación grave.

Muchos conductores desconocen los errores que pueden aparecer en su Driver History en Florida. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Los errores que pueden aparecer en el Driver History en Florida

Aunque parezca increíble, algunos registros pueden contener errores que permanecen durante años sin corregirse. Entre los problemas más comunes están:

Multas pagadas que siguen activas

Puntos que no corresponden al conductor

Accidentes mal registrados

Infracciones duplicadas

Información desactualizada

La experta en crédito y reparación de historial Angélica Yepez advirtió que muchas personas descubren estos errores demasiado tarde.

“Llegó la carta del DMV, la abriste y se te paró el corazón: suspensión de licencia. Y tú ahí leyendo sin entender qué pasó”, explicó.

Las consecuencias de no revisar el Driver History en Florida

Ignorar este documento puede traer problemas importantes, especialmente para quienes dependen de manejar diariamente.

Algunas consecuencias son:

Suspensión de la licencia

de la licencia Aumento del seguro del automóvil

del automóvil Pérdida de trabajos de delivery o transporte

de o transporte Dificultades para conseguir empleo

Riesgo de enfrentar cargos por manejar suspendido

La especialista recordó que conducir con la licencia suspendida puede convertirse en un problema legal serio y no solo en una simple multa.

¿Cuánto cuesta revisar el Driver History en Florida?

Según explicó la experta, obtener este documento en Florida suele costar entre 5 y 15 dólares, dependiendo del tipo de reporte solicitado.

Revisarlo periódicamente puede ayudarte a:

Detectar errores antes de una suspensión

antes de una suspensión Confirmar que las multas fueron eliminadas

Verificar los puntos acumulados

acumulados Evitar problemas con el seguro

con el seguro Mantener tu licencia en regla

Para muchos conductores, revisar este historial puede parecer un detalle menor, pero hacerlo a tiempo podría evitar problemas legales, económicos y laborales mucho más graves.

El Driver History en Florida registra multas, puntos e infracciones relacionadas con tu licencia. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Dónde y cómo obtener tu Driver History en Florida de manera rápida?

Para obtener tu Driver History en Florida, la forma más rápida es hacerlo en línea a través del portal oficial MyDMV del FLHSMV o mediante proveedores autorizados por el estado. Este documento es también conocido como Motor Vehicle Record (MVR).

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