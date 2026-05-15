Recibir una carta del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) nunca es agradable, pero para muchos conductores en Florida puede convertirse en una auténtica pesadilla. De un momento a otro, una notificación informa sobre la suspensión de la licencia y la mayoría no entiende qué ocurrió. Tal vez nunca tuvieron un accidente grave, manejan con cuidado y hasta pagaron sus multas a tiempo. Sin embargo, existe un documento que el DMV actualiza constantemente y que puede contener errores acumulados durante años sin que el conductor lo note. Se trata del Driver History, un registro donde aparecen infracciones, puntos, accidentes y sanciones que podrían afectar seriamente la vida diaria si no se revisan con frecuencia.
¿Qué es el Driver History en Florida?
El Driver History es un historial oficial que mantiene el DMV con toda la información relacionada con la conducción de una persona. Funciona de manera similar a un reporte de crédito, pero enfocado en el manejo.
En ese documento pueden aparecer:
- Multas de tránsito
- Puntos acumulados
- Accidentes reportados
- Suspensiones de licencia
- Infracciones registradas
- Información sobre cursos de manejo o sanciones
El problema es que muchos conductores nunca revisan este historial hasta que reciben una notificación grave.
Los errores que pueden aparecer en el Driver History en Florida
Aunque parezca increíble, algunos registros pueden contener errores que permanecen durante años sin corregirse. Entre los problemas más comunes están:
- Multas pagadas que siguen activas
- Puntos que no corresponden al conductor
- Accidentes mal registrados
- Infracciones duplicadas
- Información desactualizada
La experta en crédito y reparación de historial Angélica Yepez advirtió que muchas personas descubren estos errores demasiado tarde.
“Llegó la carta del DMV, la abriste y se te paró el corazón: suspensión de licencia. Y tú ahí leyendo sin entender qué pasó”, explicó.
Las consecuencias de no revisar el Driver History en Florida
Ignorar este documento puede traer problemas importantes, especialmente para quienes dependen de manejar diariamente.
Algunas consecuencias son:
- Suspensión de la licencia
- Aumento del seguro del automóvil
- Pérdida de trabajos de delivery o transporte
- Dificultades para conseguir empleo
- Riesgo de enfrentar cargos por manejar suspendido
La especialista recordó que conducir con la licencia suspendida puede convertirse en un problema legal serio y no solo en una simple multa.
¿Cuánto cuesta revisar el Driver History en Florida?
Según explicó la experta, obtener este documento en Florida suele costar entre 5 y 15 dólares, dependiendo del tipo de reporte solicitado.
Revisarlo periódicamente puede ayudarte a:
- Detectar errores antes de una suspensión
- Confirmar que las multas fueron eliminadas
- Verificar los puntos acumulados
- Evitar problemas con el seguro
- Mantener tu licencia en regla
Para muchos conductores, revisar este historial puede parecer un detalle menor, pero hacerlo a tiempo podría evitar problemas legales, económicos y laborales mucho más graves.
¿Dónde y cómo obtener tu Driver History en Florida de manera rápida?
Para obtener tu Driver History en Florida, la forma más rápida es hacerlo en línea a través del portal oficial MyDMV del FLHSMV o mediante proveedores autorizados por el estado. Este documento es también conocido como Motor Vehicle Record (MVR).
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