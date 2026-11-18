Si trabajas en Estados Unidos, tu ahorro para la jubilación puede comenzar sin que tengas que solicitar la inscripción al plan de tu empleador. Las nuevas reglas del Departamento del Tesoro y del Servicio de Impuestos Internos (IRS) aclaran cómo funciona la inscripción automática en determinados planes 401(k) y 403(b). Sin embargo, hay un punto fundamental: conservas el derecho a no participar o a elegir cuánto aportar.

El anuncio, publicado el 17 de noviembre de 2026, desarrolla una disposición de la ley SECURE 2.0. Para tu bolsillo, la diferencia es concreta: si eres elegible y no eliges otra opción, una parte de tu salario puede destinarse automáticamente a tu cuenta de jubilación, en lugar de llegar como dinero disponible en tu pago. No se trata de un cheque de estímulo ni de una ayuda federal, sino de aportaciones procedentes de tu remuneración.

¿Qué significa la inscripción automática para tu sueldo?

La inscripción automática cambia el punto de partida. En lugar de esperar a que solicites participar, el plan te incorpora cuando cumples sus condiciones de elegibilidad, salvo que comuniques que no quieres hacerlo o que prefieres aportar una cantidad diferente. El empleador debe darte la oportunidad de elegir antes de realizar las retenciones correspondientes.

Según el nuevo comunicado del IRS, los planes sujetos a estas reglas generalmente deben incorporar a los trabajadores elegibles con una aportación del 3%. Después de un período inicial de participación, el porcentaje predeterminado generalmente debe aumentar al menos un punto porcentual por año hasta alcanzar, como mínimo, el 10%, con un máximo del 15% para ese mecanismo automático. Puedes rechazar la participación o seleccionar otro porcentaje.

Por ejemplo, si el salario que utiliza tu plan para calcular las aportaciones es de $3,000 mensuales:

Con una aportación del 3%, destinarías $90 al mes a tu jubilación.

Si el porcentaje sube al 4%, la aportación sería de $120.

Al llegar al 10%, separarías $300 mensuales.

Estas cantidades ilustran el dinero que iría al plan; no representan necesariamente una reducción idéntica del pago neto. El efecto tributario depende del tratamiento de las aportaciones, que puede ser antes de impuestos o Roth, según las características del plan.

¿A quiénes afectan las reglas y cuándo se aplican?

El requisito legal de inscripción automática se dirige, en términos generales, a determinados planes 401(k) y 403(b) nuevos. La orientación del IRS publicada en 2025 explicó que la disposición alcanza generalmente a los planes establecidos después del 29 de diciembre de 2022 y que comenzó a operar para los años del plan iniciados después de 2024. Por eso, no significa que todos los trabajadores del país vayan a recibir ahora un descuento nuevo.

Aquí conviene distinguir dos fechas:

El requisito establecido por SECURE 2.0 comenzó a aplicarse, con sus excepciones, desde los años del plan iniciados después de 2024.

Las regulaciones finales anunciadas en noviembre de 2026 generalmente se aplicarán a los años del plan que comiencen después del 31 de diciembre de 2027.

¿Puedes rechazar la inscripción o recuperar lo descontado?

Sí puedes rechazar la participación o modificar tu aportación. Que la inscripción sea automática no significa que estés obligado a mantener el porcentaje que fijó el plan. La elección sigue siendo tuya.

Si ya apareció una retención en tu recibo de pago, hay que separar dos decisiones: detener o cambiar las aportaciones futuras y solicitar la devolución de lo que ya ingresó a la cuenta. No son el mismo trámite.

Algunos planes con un acuerdo de aportaciones automáticas elegible, conocido como EACA, permiten retirar esas aportaciones dentro del plazo previsto por el propio plan, que puede ser de entre 30 y 90 días desde la primera retención. No debes asumir que todos los planes ofrecen esa opción.

Además, esa devolución puede tener consecuencias:

Las aportaciones antes de impuestos que recuperes deben incluirse como ingreso tributable en el año de la distribución.

Ese retiro específico, si cumple las condiciones, no está sujeto al impuesto adicional del 10% que normalmente se aplica a ciertas distribuciones anticipadas.

Puedes perder las aportaciones equivalentes del empleador vinculadas a las cantidades retiradas.

Qué debes revisar para que el ahorro automático encaje en tu presupuesto

El objetivo de la medida es facilitar que más trabajadores acumulen dinero para su jubilación sin depender de completar una inscripción por iniciativa propia. Para entender cómo funciona en tu caso, revisa el aviso del plan y comprueba estos puntos:

Qué porcentaje de tu salario se aportará inicialmente.

Cómo y cuándo aumentará ese porcentaje.

Qué procedimiento debes seguir para no participar o elegir otra cantidad.

Dónde se invertirá el dinero si no seleccionas una opción.

Si existe un período especial para solicitar la devolución de aportaciones automáticas.

La decisión relevante no es solo estar inscrito, sino conocer cuánto estás destinando a tu retiro y qué opciones tienes para modificarlo. La automatización facilita el comienzo; las reglas mantienen en tus manos la elección de participar y el nivel de aportación.