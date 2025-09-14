Un programa de reubicación en Oklahoma le pagó 10,000 dólares a quienes se muden desde otros estados, y ya son varios los californianos que no se arrepienten de haber dado este paso, según un informe de Los Angeles Times.

El medio habló con Cynthia Rollins y Zach Meincke, dos exresidentes de California que decidieron participar en Tulsa Remote, la iniciativa que paga a trabajadores remotos para trasladarse a la ciudad. Ambos contaron que al principio tenían dudas, pero ahora están encantados con su nueva vida.

“Cuando estaba [en California], estaba tan consumida por el proceso de la vida diaria: el tráfico, llegar a los lugares, programar cosas”, relató Rollins. “Aquí hay mucho más espacio para pensar de manera creativa sobre tu vida y para organizarla como quieras”.

Más de 7,800 californianos han solicitado el beneficio y 539 ya se han trasladado, según Los Angeles Times. (Foto referencial: Freepik)

Meincke, quien se mudó con su esposa a Tulsa hace tres años, dijo a Los Angeles Times que lo motivó tanto la posibilidad de comprar una casa como la idea de formar una familia.

“No había manera de que fuéramos a mudarnos a una casa en Los Ángeles a menos que tuviéramos compañeros de cuarto, y esa no es una situación ideal”, explicó. “Teníamos 37 años cuando dejamos Los Ángeles, y sentíamos que si queríamos tener todas esas otras cosas en la vida — hijos, una casa — necesitábamos hacer ese cambio”.

Recordó que, al investigar sobre Tulsa, encontró un comentario en internet que le pareció muy acertado: “Decía que Tulsa es un lugar genial para vivir. Si eres joven, podrías quedarte un tiempo y quizás aburrirte un poco. Pero si eres padre, este es el lugar perfecto para criar a tu hijo. Y no podría haber sido una respuesta más verdadera”.

Quienes accedieron al programa relatan que dejaron California para escapar del alto costo de vida y ahora disfrutan de más espacio y mejor calidad de vida. (Foto referencial: Freepik)

El programa Tulsa Remote, creado en 2019, ofrece un pago de 10,000 dólares a trabajadores que laboren de forma remota fuera de Oklahoma y se comprometan a vivir al menos un año en la ciudad.

Según el medio citado, más de 7,800 californianos solicitaron el beneficio y 539 ya se mudaron. La iniciativa exige tener más de 18 años, trabajar a distancia a tiempo completo y haber vivido fuera de Oklahoma al menos un año antes de aplicar.

En un comunicado a Fox News Digital, un portavoz de Tulsa Remote informó que más de 3,700 trabajadores remotos ya se trasladaron a la ciudad y que el 76% de quienes completan su primer año decide quedarse.

Un portavoz del programa destaca que la mayoría de los participantes busca comunidad, vivienda asequible y un entorno ideal para criar hijos, y que el 76% decide quedarse después del primer año. (Foto referencial: Freepik)

“Aunque estamos orgullosos de atraer solicitantes de todos los estados, lo que más destaca en sus aplicaciones es que buscan un verdadero sentido de comunidad, viviendas asequibles, acceso a buenos restaurantes, cultura y parques para sus hijos. Estamos agradecidos de haber ayudado a tantas personas a construir la vida que imaginaron y de haber creado un programa que ha dado tanto a los habitantes de Tulsa”, señaló.

El auge de este tipo de mudanzas ocurre mientras California sigue figurando entre los estados con mayor número de personas que se van, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo de EE. UU. y encuestas de empresas de mudanzas, donde los altos costos de vida y las políticas liberales son mencionados con frecuencia como principales razones.

Por qué las personas están abandonando California

Las personas se están yendo de California principalmente debido al alto costo de vida. El precio de la vivienda es considerablemente alto, con valores y rentas que superan con creces los promedios nacionales. Esto dificulta que muchos residentes, incluidos aquellos con ingresos estables, puedan comprar una casa o incluso encontrar un alquiler asequible. La situación se agrava con los impuestos elevados, lo que reduce el poder adquisitivo de muchos.

Factores como la alta tasa de criminalidad en algunas áreas, el tráfico constante y la contaminación también son quejas recurrentes. A esto se le suma el aumento de los desastres naturales como incendios forestales e inundaciones, que no solo representan un peligro, sino que también incrementan los costos de los seguros de vivienda.

Muchos buscan una mejor calidad de vida y un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, lo que los lleva a mudarse a estados con costos más bajos y entornos más tranquilos.

