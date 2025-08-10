En Estados Unidos, muchos todavía asumen que las mejores oportunidades laborales se concentran en las ciudades más famosas y costosas del país; sin embargo, un reciente estudio desmiente esa idea y presentó un ranking que sorprendió a más de uno.

La investigación, elaborada por la empresa tecnológica Checkr, evaluó las 100 áreas metropolitanas más grandes del país en siete categorías clave, como el crecimiento de la fuerza laboral, el porcentaje de empleos disponibles, el ingreso personal real per cápita y el crecimiento de ingresos en la última década.

En el primer puesto se ubicó Raleigh, Carolina del Norte, con un puntaje total de 84,2. Los autores del estudio explicaron que este resultado se debe al auge de sus industrias tecnológicas y de ciencias de la vida.

Raleigh, Carolina del Norte, encabezó la lista gracias a su fuerte crecimiento en tecnología y ciencias de la vida, superando a ciudades costeras tradicionales como Nueva York, que quedó en el puesto 42. (Foto referencial: Freepik)

“Los mejores lugares para ganar un buen salario ya no se limitan a los centros costeros tradicionales”, afirmaron los responsables del análisis, recordando que el área metropolitana de Nueva York quedó en el puesto 42 de la lista.

Según el informe, Raleigh también se beneficia de un constante flujo de profesionales formados en universidades locales y de una cultura emprendedora que impulsa la seguridad laboral y la movilidad ascendente.

El ranking incluye otras ciudades con gran dinamismo económico, muchas de ellas en el sur del país, que han diversificado sus industrias y ahora ofrecen entornos laborales más sólidos y atractivos para quienes buscan crecer profesionalmente.

Nashville y Austin también destacaron por sus mercados laborales dinámicos y economías diversificadas. (Foto referencial: Freepik)

Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para oportunidades laborales y potencial de ingresos son: Raleigh (Carolina del Norte), Nashville (Tennessee), Austin (Texas), Salt Lake City (Utah), Portland (Maine), Denver (Colorado), Omaha (Nebraska), Durham (Carolina del Norte), Charleston (Carolina del Sur) e Indianápolis (Indiana).

Por otro lado, las 10 peores ciudades para encontrar empleo y ganar buen salario incluyen: Bakersfield (California), Scranton (Pensilvania), McAllen (Texas), Fresno (California), Memphis (Tennessee), Jackson (Misisipi), Rochester (Nueva York), Toledo (Ohio), Augusta (Georgia) y Spokane (Washington).

Ciudades como Rochester, Nueva York, se ubicaron entre las peores para encontrar empleo y ganar buen salario. (Foto referencial: Freepik)

Las ciudades de EE. UU. con más oportunidades laborales para recién graduados

Las conclusiones del estudio van acorde con lo mencionado en un informe de ADP: ciudades como Raleigh (Carolina del Norte), Birmingham (Alabama), Milwaukee (Wisconsin), Baltimore (Maryland) y Austin (Texas) también destacan como lugares ideales para recién graduados, pues ofrecen buenos sueldos y un mercado laboral sólido, lo que las convierte en opciones atractivas para quienes recién terminan la universidad.

Para llegar a estas conclusiones, ADP analizó datos de nómina de más de 140,000 empleados entre 20 y 29 años, desde enero de 2019 hasta abril de 2025. Luego, se evaluaron los sueldos anuales, las tasas de contratación y la accesibilidad económica de 55 áreas metropolitanas en todo Estados Unidos.

Ben Hanowell, director de análisis de personas en ADP Research, explicó que muchas de estas ciudades poco valoradas tienen una gran presencia de empresas en sectores como tecnología, salud y finanzas.

“Estas ciudades tienen una concentración más alta de lo usual de empresas en estos sectores”, señaló.

