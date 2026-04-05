Tras la implementación de la Ley Real ID en el 2025, las autoridades están solicitando este importante documento a cualquier ciudadano de Estados Unidos al momento de abordar un vuelo o acceder a un edificio gubernamental. A pesar de ello, existen otras alternativas legales que te permiten cumplir estos protocolos sin presentar dicha credencial . En esta nota, te revelaré cuáles son las opciones adecuadas para que evites cualquier complicación en tus futuros planes.

Cerca de cumplirse un año desde su implementación oficial, la normativa Real ID, impulsada por la Comisión de 11-S, es una realidad para la mayoría de la población estadounidense, pues ya cuenta con esta identificación.

Aunque aún existen contados ciudadanos que no poseen esta credencial por distintas razones, no todo sería tan negativo como parece. Sucede que las autoridades aceptan ciertos documentos al momento de viajar o acceder alguna instalación federal.

El Real ID permite al ciudadano estadounidense viajar dentro del país o ingresar a cualquier entidad gubernamental. (Crédito: Kena Betancur / AFP) / KENA BETANCUR

Estos son los documentos que los ciudadanos de EE.UU. pueden utilizar en reemplazo del Real ID

Si en un periodo corto de tiempo estás planificando algún vuelo dentro del territorio estadounidense, visitar un edificio gubernamental o, incluso, entrar a una central nuclear, es posible cumplirlo sin la necesidad de presentar el Real ID, siempre y cuando enseñes alguno de estos documentos:

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de pasaporte estadounidense.

Tarjetas de viajero de confianza del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Documento de identidad del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés).

Green card.

Tarjeta de cruce fronterizo.

Identificación con foto aceptable emitida por una Nación Tribal/Tribu Indígena reconocida federalmente, incluidas las Tarjetas Tribales Mejoradas.

Tarjeta PIV HSPD-12.

Pasaporte otorgado por un gobierno extranjero.

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.

Credencial de identificación de trabajador del transporte.

Tarjeta de autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) -formulario I-766-.

Credencial de marino mercante estadounidense.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos.

Licencias de conducir o tarjetas de identificación emitidas por el estado que cumplan con los requisitos.

Licencia de conducir mejorada o tarjeta de identificación mejorada.

Permisos de conducir móviles (deben basarse en una Real ID).

Es más, la Administración de la Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) informó que es posible presentar documentos de identidad con hasta dos años de antigüedad tras su vencimiento ; además, es permitido el uso de identificaciones digitales.

Estos documentos pueden servirte en caso no cuentes con el Real ID en versión física o digital. (Crédito: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Una nueva medida en los aeropuertos para aquellos que no cuentan con Real ID

Desde febrero del presente año, la TSA puso en marcha un protocolo que beneficia a aquellos viajeros que no cuentan con una identificación que cumpla con los lineamientos de la normativa Real ID: se trata de ConfirmID.

Mediante este sistema, los agentes situados en los aeropuertos podrán corroborar la identidad de los pasajeros durante los controles de seguridad obligatorios.

Eso sí, no será gratis; para que el pasajero acceda a esta modalidad de identificación deberá pagar un total de $45 y completar sus datos personales en el sistema.

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