Una nueva iniciativa busca cambiar la forma en que los viajeros planifican sus vacaciones en el Caribe. La propuesta ofrece una especie de “garantía climática” para quienes reserven paquetes turísticos hacia Jamaica, con una compensación económica si el clima no resulta favorable durante el viaje. El proyecto surge de una colaboración entre la plataforma WeatherPromise y la Junta de Turismo de Jamaica. La idea es brindar mayor tranquilidad a los turistas que temen que la lluvia afecte su experiencia en uno de los destinos más visitados del Caribe.

Es así como JetBlue Vacations, que es el servicio de paquetes turísticos de JetBlue Airways, anunció el programa llamado “Great Weather Guarantee”, que promete un pago de 500 dólares a los viajeros si durante su estadía en Jamaica llueve más de lo previsto.

El beneficio aplica a quienes reserven paquetes que incluyan vuelo y hotel hacia la isla.

La iniciativa de JetBlue Airways se aplica a determinados paquetes que incluyen vuelo y hotel hacia Jamaica. (Foto: AFP)

Según la empresa, se trata de la primera vez que una marca de vacaciones vinculada a una aerolínea integra una garantía basada en el clima directamente dentro de un paquete turístico.

La promoción estará disponible para reservas realizadas entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2026. Durante ese período, los paquetes elegibles hacia Jamaica incluirán automáticamente esta garantía climática como parte de la reserva.

Una vez que el cliente complete la compra, recibirá acceso a un panel personalizado donde podrá revisar los detalles de la cobertura y las condiciones que podrían activar el pago. Además, el clima será monitoreado continuamente mediante análisis de datos, imágenes satelitales y tecnología de radar.

El programa fue desarrollado en colaboración con WeatherPromise y la Junta de Turismo de Jamaica. (Foto referencial: Freepik)

“WeatherPromise está diseñado para dar a los clientes mayor confianza para viajar y conocer nuevos lugares”, dijo Daniel Price, cofundador de WeatherPromise.

“Esta colaboración nos permite llevar esa sensación de tranquilidad a muchas más personas que visitan uno de los destinos verdaderamente icónicos del Caribe”, agregó.

Si las precipitaciones superan el umbral establecido para el viaje, el cliente recibirá 500 dólares. Los viajeros serán notificados automáticamente cuando se cumplan las condiciones y podrán elegir la forma en que desean recibir el pago.

La medida busca dar mayor confianza a los turistas que planean visitar uno de los destinos más populares del Caribe. (Foto: AFP)

“JetBlue Vacations siempre se ha enfocado en eliminar fricciones de la experiencia de viaje”, afirmó Jamie Perry, presidente de Paisly, la empresa que impulsa JetBlue Vacations. “Los clientes pueden reservar sabiendo que, si el clima no cumple con las expectativas, estarán cubiertos”.

Qué pasa si una aerolínea cancela el vuelo por mal clima

Si una aerolínea cancela un vuelo por mal clima, normalmente se considera una situación fuera del control de la compañía. En estos casos, las autoridades de aviación de Estados Unidos, incluida la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés), permiten que las aerolíneas cancelen o retrasen vuelos cuando las condiciones meteorológicas representan un riesgo para las operaciones.

Durante estos eventos, los aeropuertos pueden cerrar temporalmente, las rutas aéreas cambiar o reducirse, y el tráfico aéreo puede limitarse para mantener la seguridad.

En general, cuando la cancelación se debe al clima, las aerolíneas no están obligadas a pagar compensaciones económicas, porque se trata de un factor externo; sin embargo, los pasajeros suelen tener derecho a reprogramar su vuelo sin costo adicional o solicitar el reembolso del boleto, dependiendo de las políticas de la aerolínea y de las normas del Departamento de Transporte de EE. UU.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!