The Home Depot confirmó públicamente que mantiene un código de vestimenta estricto para todos sus empleados en sus tiendas. La empresa reiteró que las normas sobre la ropa de trabajo son claras y deben cumplirse en todo momento. En una publicación oficial en su sitio web, la compañía explicó que decidió aclarar su política tras detectar desinformación y publicaciones falsas que circulaban en línea, algunas de ellas atribuidas erróneamente a la empresa. Según el minorista, esto motivó la necesidad de confirmar de manera formal cuáles son sus reglas internas.

Recientemente, algunos incidentes dentro de tiendas generaron controversia cuando clientes observaron a empleados usando prendas con mensajes políticos.

Uno de los casos mencionados involucró a un trabajador que llevaba una gorra con una declaración política. La empresa afirmó que esa prenda no estaba autorizada y que infringía el reglamento interno.

Otro episodio terminó en los tribunales, luego de que un empleado fuera despedido por negarse a retirar las siglas “BLM” (Black Lives Matter) que había escrito a mano en su delantal de trabajo. En noviembre pasado, un tribunal de apelaciones determinó que la compañía no estaba obligada a reincorporar al trabajador despedido, según informó Bloomberg Law.

La empresa explicó que respeta la libertad de expresión, pero considera que manifestarla en el trabajo no es apropiado. (Foto: AFP)

En su declaración completa, la empresa señaló: “Es posible que hayan visto la historia sobre uno de nuestros asociados (empleados) que usó una gorra no autorizada para trabajar con una declaración política controvertida.”

“También hemos visto una gran cantidad de desinformación, e incluso algunas publicaciones falsas de personas que pretenden representar a The Home Depot”, agregó.

La compañía explicó su postura: “El hecho es que la gorra violó nuestra política de código de vestimenta en el lugar de trabajo, al igual que lo haría cualquier atuendo que promueva creencias políticas, religiosas u otras creencias personales.”

Home Depot precisó: “Respetamos el derecho de todos a expresar sus opiniones, pero nuestra política laboral es clara en que hacerlo mientras se está en el trabajo no es apropiado.”

Home Depot advirtió que negarse a cumplir la norma puede derivar en el despido del empleado. (Foto: AFP)

Finalmente, la empresa explicó cómo maneja estas situaciones: “También queremos ser justos con nuestros asociados cuando cometen errores. En la mayoría de los casos, les recordamos nuestras políticas y esperamos que se cumplan.”

“Si alguien se niega a seguir nuestra política, eso llevará a la terminación”, advierte el mensaje.

La declaración concluye con un mensaje a los clientes: “Si se han comunicado con nosotros, gracias por sus comentarios.”

La Justicia de EE. UU. ya determinó que Home Depot puede prohibir mensajes políticos en el lugar de trabajo

En noviembre de 2025, el 8vo Circuito de Apelaciones de EE. UU. revocó un fallo previo de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), determinando que Home Depot no violó los derechos de sus trabajadores al prohibirles escribir “BLM” en sus uniformes.

Según Reuters, el tribunal justificó la política de la empresa como una decisión de negocios válida para mantener una imagen apolítica y proteger la seguridad de los empleados ante la tensión racial en una tienda de Minnesota tras la muerte de George Floyd.

El caso surgió luego de que varios empleados, incluyendo un trabajador hispano que denunció acoso racial, fueran instruidos a remover las siglas de sus delantales. Mientras que la NLRB argumentó inicialmente que el mensaje estaba protegido por estar vinculado a quejas sobre racismo en el entorno laboral, los jueces concluyeron que el apoyo al movimiento Black Lives Matter tiene una relación demasiado indirecta con los problemas específicos de la tienda para ser considerado una actividad protegida por la ley federal.

Corte de Apelaciones de EE. UU. falló a favor de Home Depot en caso sobre el uso de "BLM" en uniformes. (Foto: AFP) / JIM WATSON

Esta sentencia se suma a una serie de conflictos legales donde empresas como Kroger, Amazon y Whole Foods enfrentaron demandas similares por prohibir insignias del movimiento en el trabajo.

En este caso particular, el panel de jueces enfatizó que el mensaje de “BLM” se relaciona con el lugar de trabajo únicamente en el sentido de que estos espacios forman parte de la sociedad en general, validando así el derecho de la empresa a implementar sus normas de vestimenta.

