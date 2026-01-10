El área de Chicago se prepara para un cambio inoportuno en las condiciones climáticas durante las próximas horas, marcando un fin de semana de gran inestabilidad. Si bien la ciudad mantuvo un breve respiro del mal tiempo, nuevamente un sistema frontal traerá una mezcla de condiciones climáticas que genera preocupación entre los miles de residentes. Para que sepas el reporte detallado del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y cómo protegerte ante esta temporada invernal, te invito a seguir los siguientes párrafos del presente artículo.

Debo precisarte que la agencia citada señaló que, durante la mañana de este sábado 10 de enero, ciertas zonas de Chicago experimentaron una mezcla de lluvia y nieve. Es más, conforme pasaban las horas, dicha combinación se convertiría en nieve húmeda.

En horas de la tarde, los chubascos de nieve racheados estarán presentes y se mantendrán en la zona durante la noche. Por consecuente, sus residentes sentirán un ambiente gélido en lo que resta del día, ya que los valores térmicos descenderán hasta 20°F (-6°C).

Durante la mañana de este sábado, diversas zonas de Chicago registraron una mezcla de nieve y lluvia. (Crédito: Andy KRAKOVSKI / iStock) / andyKRAKOVSKI

“Es posible que se formen corredores localizados de nieve más intensa, lo que provocará acumulaciones de nieve rápida, así como condiciones peligrosas y de rápida evolución”, se lee en la publicación de NWS Chicago en su cuenta de X .

El NWS añadió que las acumulaciones de nieve oscilarían entre 1 a 2 pulgadas en la parte norte de Illinois; sin embargo, el resto de zonas recibirían en menores cantidades. Estas condiciones son suficientes para crear carreteras resbalosas y poca visibilidad, afectando notoriamente a los conductores.

Para el domingo 11 de enero, el panorama climático no mejorará, ya que seguirán presentes las nevadas y los chubascos de nieve. Además, las temperaturas máximas serán de 34°F y mínimas de 20°F.

Para el domingo 11 de enero, la nieve seguirá presente en esta área. (Crédito: Tyler LaRiviere/Chicago Sun-Times/ AP) / Tyler LaRiviere

Qué se espera para la semana entrante

De acuerdo con el NWS, las condiciones climáticas en Chicago mejorarán ligeramente el próximo lunes 12 de enero. Para dicho día, sus residentes presenciarán un poco de sol y vientos suaves; las temperaturas alcanzarán máximas de 45°F. Sin embargo, para el miércoles 14, se registrarán condiciones frías en esta área.

