Nueva York es la ciudad perfecta para alimentar la curiosidad y el asombro: sus museos, distribuidos en los cinco distritos, ofrecen experiencias únicas para todas las edades y gustos. Más de 170 instituciones invitan a explorar arte clásico, ciencia, historia y hasta colecciones muy peculiares, lo que convierte a la ciudad en un epicentro cultural para residentes, turistas y estudiantes por igual. Cada museo tiene su propia personalidad, desde los íconos mundiales como el Met y el MoMA hasta joyas de barrio y espacios de arte alternativo.

LOS 15 MEJORES MUSEOS DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK

La lista de 15 mejores museos de Nueva York incluye desde colecciones de arte universal hasta museos especializados en ciencia, tecnología, cine, naturaleza, historia, teatro y curiosidades urbanas. Cada uno merece una visita para entender la diversidad y riqueza cultural de la ciudad.

Museo Metropolitano de Arte (Met) : Es uno de los museos más famosos del mundo. Tiene una colección de más de 1,5 millones de obras y vistas a Central Park.

: Es uno de los museos más famosos del mundo. Tiene una colección de más de 1,5 millones de obras y vistas a Central Park. Museo Americano de Historia Natural: Es conocido por su impresionante colección de fósiles de dinosaurios, ciencias y planetario. Es ideal para ir con niños, debido a que tiene un área interactiva.

Vista de un modelo científicamente preciso de un T Rex en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York (Foto: EFE)

Whitney Museum of American Art : Arte estadounidense contemporáneo en el Meatpacking District. La visita es gratuita todos los viernes de 17:00 a 22:00 y el segundo domingo de cada mes.

: Arte estadounidense contemporáneo en el Meatpacking District. La visita es gratuita todos los viernes de 17:00 a 22:00 y el segundo domingo de cada mes. Museo del Sexo: Explora arte, ciencia y cultura de la sexualidad humana en Flatiron, abierto hasta medianoche los fines de semana. Cuenta con un bar.

En museo del Sexto ofrece una experiencia singular (Foto: Museo del Sexto)

Museo de Arte Moderno ( MoMA ) : Alberga más de 200.000 obras, incluyendo La noche estrellada de Vincent van Gogh; Las señoritas de Avignon, de Pablo Picasso; y Los nenúfares, de Claude Monet. Hay eventos culturales y actividades interactivas. El museo estará abierto de 10:30 a 17:30 horas.

: Alberga más de 200.000 obras, incluyendo de Pablo Picasso; y Hay eventos culturales y actividades interactivas. El museo estará abierto de 10:30 a 17:30 horas. Museo de Brooklyn : Tiene una colección que abarca 6000 años y cada rincón del mundo. Los primeros sábados de cada mes hay fiestas gratuitas que combinan arte con música en vivo, baile y cócteles.

: Tiene una colección que abarca 6000 años y cada rincón del mundo. Los primeros sábados de cada mes hay fiestas gratuitas que combinan arte con música en vivo, baile y cócteles. Met Cloisters : Arte medieval europeo, patios neogóticos y vistas al Hudson. La visita guiada es gratuita en el museo.

: Arte medieval europeo, patios neogóticos y vistas al Hudson. La visita guiada es gratuita en el museo. Colección Frick : Pinturas de maestros europeos en una mansión histórica reabierta en 2025. La entrada es gratuita para menores de 18 años.

: Pinturas de maestros europeos en una mansión histórica reabierta en 2025. La entrada es gratuita para menores de 18 años. Intrepid Sea, Air & Space Museum: Aviación, exploración naval y espacial en un portaaviones histórico.

El Museo Intrepid frece varias plantas de inmensos aviones históricos (Foto: Museo Intrepid)

Museo de la Imagen en Movimiento : Cine, televisión y videojuegos, talleres y proyecciones en Astoria. Su colección de 130,000 piezas es fascinante.

: Cine, televisión y videojuegos, talleres y proyecciones en Astoria. Su colección de 130,000 piezas es fascinante. Museo Solomon R. Guggenheim : Arquitectura icónica de Frank Lloyd Wright y arte moderno, colecciones de Kandinsky y Pollock.

: Arquitectura icónica de Frank Lloyd Wright y arte moderno, colecciones de Kandinsky y Pollock. Memorial y Museo del 11-S: Homenaje conmovedor y exposiciones sobre los atentados del 11-S. Para un contexto más cultural e histórico, reserve una visita de 60 minutos con uno de los expertos del museo.

Museo de las víctimas del ataque terrorista en Nueva York (Foto: National September 11 Memorial & Museum )

AKC Museum of the Dog : Colección dedicada a razas caninas y eventos interactivos en Murray Hill.

: Colección dedicada a razas caninas y eventos interactivos en Murray Hill. Mmuseumm : Museo en miniatura en TriBeCa, curiosidades seleccionadas de todo el mundo. Abre de viernes a domingo, de 11:00 a 18:00.

: Museo en miniatura en TriBeCa, curiosidades seleccionadas de todo el mundo. Abre de viernes a domingo, de 11:00 a 18:00. Museo de Brodway: Recorrido histórico por el teatro de Broadway, vestuario y momentos icónicos. Está ubicado en el corazón del distrito teatral de la ciudad y abre todos los días hasta las 18:30.

Museo de Brooklyn de arte de 200 años de antigüedad está ubicado en un edificio histórico emblemático junto a Prospect Park (Foto: IG / @iheartradiobroadway)

