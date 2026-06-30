MIAMI.- Una mujer de 31 años murió tras ser atacada por un caimán mientras nadaba en el río Econlockhatchee, en el centro de Florida (EE.UU.), según detalló la Comisión de Conservación de la Pesca y la Fauna Silvestre (FWC, en inglés).

La víctima, que se bañaba con su pareja y una amiga, fue atacada el domingo pasado y murió camino a un hospital. Estaban arrodillados en algo menos de un metro de agua cuando el caimán la mordió en ambos brazos, según la FWC.

El novio “intentaba sacarla de la boca del caimán”, relató el portavoz de la FWC, Chad Weber.

Según los investigadores, el hombre logró sujetar a la víctima hasta que el caimán la soltó, aunque el animal permaneció después en la zona.

El reptil le seccionó un brazo, según el diario Herald-Tribune.

Se trató del segundo ataque registrado ese mismo domingo en el centro de Florida.

Horas antes, un niño había sido mordido en una mano por un caimán de más de 2,4 metros mientras pescaba en el condado de Marion, según la cadena WESH.

Los responsables de la FWC evitaron señalar una única causa del ataque. Apuntaron a la sequía, que mantiene el río más bajo de lo normal, y al final de la temporada de apareamiento, cuando los caimanes se vuelven muy territoriales.

La FWC subrayó que los ataques de caimán son raros, aunque Florida registra 32 muertes por estos animales desde 1948.