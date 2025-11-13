Con la llegada del invierno, los distintos ciudadanos del norte de Estados Unidos quedan sorprendidos por una nevada en particular . Quizás creerás que este fenómeno meteorológico depende netamente de las tormentas o frentes polares visibles, pero no es así. Realmente se trata de la nieve por efecto lago. ¿Alguna vez escuchaste ese término? Si te resulta extraño, en esta nota explicaré en qué consiste.

Según lo explicado por Brian Wimer, meteorólogo sénior de AccuWeather, suele ocurrir cuando el aire está significativamente más frío que la superficie del agua. Esta baja temperatura lo suelen percibir aquellas personas que residen cerca de los Grandes Lagos.

“La diferencia en la temperatura de agua superficial con respecto al aire unos 1500 metros sobre el suelo generalmente debe ser al menos de 13 grados Celsius o 26 grados Fahrenheit para que se desarrollen nubes, lluvia y nieve por efecto lago”, dijo.

La nieve por efecto lago suele hacerse presente en las áreas aledañas a los Grandes Lagos. (Crédito: Freepik)

Para el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), este evento meteorológico se forma cuando una masa de aire muy frío se desplaza por aguas abiertas de los Grandes Lagos; ocasionando que el calor y la humedad se sitúen en la parte más baja de la atmósfera.

La agencia citada considera que la dirección del viento suele ser crucial para determinar en qué áreas recibirán nieve por efecto lago.

Estas son las ciudades de EE.UU. que el efecto lago causará más nieve

Como te mencioné anteriormente, este fenómeno meteorológico suele concentrarse en la región de los Grandes Lagos, que comprende los lagos Erie, Ontario, Michigan, Superior y Hurón. Esto se debe por sus formaciones, tamaños y latitudes norte en las que se encuentran.

Por lo tanto, ciudades como Cleveland, Buffalo, Chicago, Grand Rapids, Sault Ste. Marie, Ashtabula y la parte occidental de Nueva York experimentarían diversas tormentas que derivan del efecto lago.

En 7 ciudades de Estados Unidos se verán afectadas por la nieve de efecto lago. (Crédito: Freepik)

Así avanza la nieve por efecto lago desde los Grandes Lagos hacia la Tierra

El fenómeno comienza cuando el aire frío y seco se moviliza sobre el lago, absorbiendo su humedad y calor. Al llegar a tierra firme, el terreno irregular, los árboles y los edificios causan fricción, ocasionando que el aire se eleve y forme nubes más densas; por lo tanto, las nevadas serán más fuertes.

Ahora, es importante mencionarte que la velocidad del viento es un factor determinante que revela cuánto puede avanzar la nevada. En caso sea fuerte, las bandas de nieve pueden extender hasta 10 millas (16 kilómetros).