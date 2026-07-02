Si vives en una zona rural de Texas, una propuesta de Greg Abbott podría cambiar tu comunidad en los próximos años. El gobernador quiere frenar la construcción de nuevos centros de datos —incluidos los de inteligencia artificial— en áreas rurales y residenciales, porque muchos vecinos están preocupados por el impacto en la luz, el agua y el entorno. Su idea es que estas grandes instalaciones no se sigan levantando cerca de casas y pequeños pueblos, y que las empresas que ya operan o planean llegar paguen por su propia infraestructura y no encarezcan las facturas ni afecten los servicios básicos de los residentes.

La iniciativa se presenta como una medida para proteger la calidad de vida en las zonas rurales (Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP)

¿QUÉ PLANTEA LA PROPUESTA DE GREG ABBOTT?

La propuesta de Greg Abbott busca impedir que se sigan instalando nuevos centros de datos, especialmente de inteligencia artificial, en comunidades rurales y vecindarios residenciales de Texas, o al menos restringirlos de forma muy estricta. Los lineamientos centrales de su iniciativa:

Abbott plantea que en zonas rurales y residenciales “no se deben construir” nuevos centros de datos, respondiendo a la presión de comunidades que temen por el consumo de agua, el aumento en la demanda eléctrica y el impacto ambiental.

Su posición va más allá de regular: habla explícitamente de prohibir el desarrollo de estos proyectos en ciertos barrios rurales, como parte de la defensa de los “valores de Texas”.

Las reglas económicas y de infraestructura que plantea

El gobernador exige que los centros de datos “paguen por sí mismos”; es decir, que financien su propia infraestructura eléctrica y no dependan de subsidios o incentivos que encarezcan las facturas de luz de los residentes.

También ha pedido eliminar exenciones fiscales actuales, de modo que las empresas de centros de datos no reciban beneficios tributarios especiales al instalarse en el estado.

Condiciones sobre energía y agua

Abbott propone que cualquier centro de datos que se instale en Texas tenga que aportar nueva generación eléctrica a la red, de manera que no aumente la presión sobre el suministro existente para hogares y negocios locales.

Plantea que los centros deben reutilizar su propia agua y aplicar medidas para reducir impactos en disponibilidad de agua y en la calidad del aire, temas que preocupan especialmente en los condados rurales.

Según Abbott, estas restricciones son necesarias para “garantizar que el desarrollo de centros de datos no se haga a costa de los texanos y sus comunidades locales”, y ha instruido a reguladores estatales a diseñar normas en esa línea.

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