Si estás pensando en reservar unas vacaciones internacionales con tu familia, antes de hacerlo es importante que tengas claro que todos los viajeros deben contar con pasaporte, incluidos los bebés o recién nacidos. Tener este documento al día evitará contratiempos en el aeropuerto y te permitirá planificar con calma vuelos, reservas y conexiones. Si eres padre de familia y no sabes cómo realizar este trámite para tu hijo, no te preocupes: en los siguientes párrafos te explicamos los requisitos básicos, el costo aproximado y otros detalles que debes tomar en cuenta en 2026 para que tu pequeño también pueda viajar sin problemas.

La libreta de pasaporte para bebés cuesta más de 100 dólares (Foto: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

LOS REQUISITOS PARA OBTENER UN PASAPORTE ESTADOUNIDENSE PARA BEBÉS

Para un bebé (o cualquier menor de 16 años) que va a sacar su primer pasaporte estadounidense en 2026 piden, en general, lo siguiente:

Formulario DS-11 completado en inglés e impreso, sin firmar hasta estar frente al agente que recibe la solicitud.

Presencia del menor y de ambos padres o tutores legales en la cita. Si uno de ellos no puede asistir debe llevar un formulario de consentimiento notariado, DS-3053, con una antigüedad máxima de tres meses.

Prueba de ciudadanía del bebé, que normalmente es el acta de nacimiento estadounidense certificada. Si nació fuera, reporte consular de nacimiento o certificado de ciudadanía/naturalización.

Documento que acredite la relación padre‑hijo que por lo general es el mismo certificado de nacimiento o documentos judiciales de tutela/custodia.

Identificación vigente de los padres o tutores (pasaporte, licencia de conducir u otro ID oficial) más fotocopia de cada documento por ambas caras.

Fotografía reciente del bebé, a color, tamaño 2x2 pulgadas, fondo blanco, sin gorros ni lentes ni chupón, la cual debe estar tomada dentro de los últimos seis meses.

Pago de la tarifa correspondiente al pasaporte del menor de 16 años (tarifa de solicitud más “acceptance fee”, que el Departamento de Estado actualizó en 2025).

IMPORTANTE: el trámite se hace siempre en persona en una oficina autorizada (oficina postal, biblioteca, juzgado u otra “passport acceptance facility”).

El pasaporte es un documento importante que todos los miembros de una familia deben tener (Foto: MistikaS / iStock) / MistikaS

COSTOS SI VAS A TRAMITAR UN PASAPORTE ESTADOUNIDENSE EN MARZO DE 2026

Si vas a tramitar un pasaporte estadounidense para tu bebé en marzo de 2026, estos son los costos oficiales que publicó La Nación:

Libreta de pasaporte (para viajes internacionales en avión)

Tarifa de solicitud: 100 dólares

100 dólares Tarifa de aceptación (ejecución): 35 dólares

35 dólares Total a pagar: 135 dólares

Tarjeta de pasaporte (solo válida por tierra o mar a Canadá, México, Caribe o Bermudas)

Tarifa de solicitud: 15 dólares

15 dólares Tarifa de aceptación: 35 dólares

35 dólares Total a pagar: 50 dólares

OJO: si pides servicio acelerado, debes sumar 60 dólares adicionales al costo anterior.

¿DÓNDE TRAMITAR PASAPORTE PARA UN BEBÉ O MENOR EN EE.UU.?

En Estados Unidos, el pasaporte para un bebé o menor se tramita en persona en los mismos lugares donde se gestionan los pasaportes de adultos, pero solo en oficinas autorizadas para aceptar solicitudes de menores. Por lo tanto, puedes ir a:

Oficinas de correos (USPS) que aceptan solicitudes de pasaporte.

​Bibliotecas públicas y juzgados designados como “passport acceptance facilities”.

Si necesitas el documento de urgencia para un viaje dentro de 2 semanas o emergencia, puedes acudir a una agencia regional de pasaportes del Departamento de Estado.

Tramita el pasaporte estadounidense de tu bebé este mes de marzo (Foto: Charles-McClintock Wilson / iStock) / Charles-McClintock Wilson

PASOS PARA SOLICITAR PASAPORTE INFANTIL CON AMBOS PADRES

1. Reunir documentos

Formulario DS‑11 lleno (sin firmar).

Acta de nacimiento del menor (prueba de ciudadanía y de relación con los padres).

IDs vigentes de ambos padres (pasaporte, licencia de conducir, etc.) y sus fotocopias.

1 foto del menor tipo pasaporte (2x2 pulgadas, fondo blanco).

2. Agendar la cita

Buscar una oficina que acepte las solicitudes de pasaportes (USPS, biblioteca, juzgado o agencia regional).

Programar cita a nombre del menor en la fecha y hora disponibles.

3. Acudir a la cita en persona

Asisten el niño y los dos padres con todos los documentos

Entregan la solicitud y los originales, y pagan las tarifas.

Firman el DS‑11 frente al agente que recibe la solicitud.

4. Esperar la entrega

Guardar el recibo con el número de seguimiento.

Hacer seguimiento en línea hasta que llegue el pasaporte por correo o esté listo para recoger.

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