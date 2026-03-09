Tramitar tu primer pasaporte en EE.UU. suele ser un paso emocionante, ya que te permitirá experimentar viajes internacionales; sin embargo, el proceso puede aparecer complejo si no cuentas con la información adecuada. Desde la correcta de la preparación del formulario DS-11 hasta la presentación de documentos, cada detalle es clave para evitar retrasos innecesarios. En esta nota, te revelaré cómo realizar tu solicitud, explicándote los requisitos esenciales y los costos actuales para realizar este trámite.

Cuando un inmigrante obtiene la naturalización o nació en este país, está apto para que tramite su pasaporte estadounidense. Uno de los beneficios que otorga este documento es que te permite el ingreso a una gran cantidad de países.

Entonces, aquellos que son nuevos ciudadanos deberán utilizar el formulario DS-11 si pretenden solicitar el pasaporte estadounidense por primera vez, así lo indica el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés).

El pasaporte estadounidense solo está apto para personas nacidas en el país o que se les aceptó la naturalización. (Foto referencial: Freepik)

Guía para solicitar el pasaporte americano con el formulario DS-11

Para realizar la solicitud, el interesado debe completar el formulario DS-11 y presentar una serie de requisitos indispensables, los cuales incluyen una fotografía actualizada, una identificación oficial y el comprobante de pago; una vez reunidos estos documentos, este es el procedimiento que se debe seguir para formalizar el trámite:

1) SOLICITUD

Debes completar el Formulario DS-11 exclusivamente en inglés con sus datos personales, incluyendo su número de Seguro Social. Después, lo imprimes y lo entregas personalmente en una oficina del Servicio Postal (USPS) o en un tribunal, adjuntando el certificado original de naturalización.

2) ACREDITAR TU IDENTIDAD

En este paso, tendrás que presentar algún documento que valide tu identidad, tales como licencia de conducir estadounidense válida, pasaporte, certificado de naturalización, documento vigente de identificación gubernamental, documento vigente de identificación militar o matrícula consular.

3) ENTREGAR TU FOTOGRAFÍA

Tu fotografía debe cumplir con especificaciones técnicas, tales como ser a color, medir 2X2 pulgadas y haber sido tomada en los últimos seis meses. Es obligatorio que el fondo sea sencillo y blanco, y que no utilices lentes.

4) PAGAR EL PASAPORTE

Cuando tramites un pasaporte mediante el Formulario DS-11, debes cubrir dos pagos: uno dirigido al Departamento de Estado y otro destinado a la oficina que gestiona la recepción de tu documentación.

La presentación de la documentación correcta será clave para que obtengas el pasaporte estadounidense. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Costos del pasaporte estadounidense en este 2026

Los ciudadanos o personas naturalizadas mayores de 16 años deben considerar las tarifas vigentes para la tramitación de su pasaporte, las cuales suman un coste de aceptación de $35 al monto de solicitud: $130 para la libreta, $30 por la tarjeta pasaporte, o $160 por el trámite de ambos documentos.

