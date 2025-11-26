Con la llegada del Thanksgiving 2025, millones de personas en Estados Unidos se preparan para viajar, lo que también implica un mayor riesgo de ser detenidos en controles de tráfico por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Conocer qué documentos mostrar y cómo actuar durante estas paradas puede marcar la diferencia para cualquier migrante.

Documentos válidos en una parada de tráfico de ICE o CBP

Durante una parada, el conductor es quien está obligado legalmente a mostrar identificación. Los pasajeros no están obligados a revelar información personal ni portar identificación oficial. Entre los documentos más aceptados se incluyen:

Licencia de conducir o identificación estatal vigente , incluida la licencia Real ID.

, incluida la licencia Real ID. Documentos migratorios válidos según el estatus legal del conductor (residencia, visa, autorización de empleo).

según el estatus legal del conductor (residencia, visa, autorización de empleo). Prueba de estatus legal para visitantes temporales.

Es importante destacar que los ciudadanos estadounidenses no están obligados a mostrar comprobantes de ciudadanía, aunque siempre se recomienda portar identificación válida. La ACLU advierte que documentos vencidos, ya sean extranjeros o estadounidenses, podrían ser utilizados en procedimientos migratorios en su contra.

Cómo comportarse durante una parada de tráfico

Mantener la calma es fundamental. El National Immigration Law Center aconseja seguir estos pasos:

Mantener la calma: no discutir, no huir ni obstaculizar el procedimiento. Grabar la interacción: documentar el control puede ser útil ante cualquier incidente. Identificar a los agentes: preguntar a qué agencia pertenecen ICE o CBP. Guardar silencio: los migrantes tienen derecho a no responder preguntas que puedan incriminarlos. Solicitar permiso para irse: si no existe arresto ni orden, el conductor puede retirarse del lugar.

En caso de que los oficiales quieran registrar el vehículo, solo pueden hacerlo con una orden judicial válida, salvo que tengan sospechas razonables de portar un arma de fuego.

Derechos durante una parada en Thanksgiving

El Immigrant Defense Project recuerda que, durante un control de tráfico:

El conductor puede marchar si no está bajo arresto .

. Tiene derecho a preguntar la razón de la detención .

. Puede consultar si los agentes poseen una orden de arresto .

. No está obligado a permitir inspecciones personales o del auto sin orden.

o del auto sin orden. Puede negarse a dar huellas si no hay detención formal.

Estas recomendaciones son especialmente importantes durante el Día de Acción de Gracias, cuando miles de familias cruzan estados y se concentran los operativos de tráfico.

