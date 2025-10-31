¿Has visto luces de emergencia al costado de la carretera y no has sabido si debías cambiar de carril o reducir la velocidad? La seguridad vial está en juego más de lo que imaginas y cumplir o no con las leyes puede marcar la diferencia entre una multa, un accidente o incluso una tragedia. Conoce de qué trata ley conocida como “Super Speeder” y cómo se relaciona con la normativa “Move Over” en Florida: te explicó puntos clave y las multas que puede implicar ignorarla.

En Florida, la protección de los trabajadores de emergencia y servicios públicos es un asunto prioritario para instituciones como el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) y para el propio gobernador Ron DeSantis. La ley estatal “Move Over” exige acciones muy concretas cuando viajas por las autopistas y encuentras vehículos detenido. Su incumplimiento puede acarrear serias consecuencias económicas y legales.

¿QUÉ ES LA LEY “MOVE OVER” O “CEDA EL PASO” DE FLORIDA?

La ley “Move Over” de Florida, vigente desde 2002 y actualizada en varias ocasiones, obliga a los conductores a cambiarse de carril, cuando sea seguro hacerlo, al encontrarse con vehículos detenidos de emergencia, grúas, mantenimiento, servicios públicos o incluso vehículos averiados con luces de advertencia. Si no se puede cambiar de carril, el conductor debe reducir la velocidad (20 mph por debajo del límite, o a 5 mph si el límite es 20 mph o menos).​

Esta ley busca proteger a policías, bomberos, paramédicos, trabajadores de carreteras y cualquier persona vulnerable en el arcén. Instituciones como la Fundación AAA para la Seguridad Vial han destacado que gran parte de los conductores aún desconoce o no aplica correctamente estas disposiciones, exponiendo a cientos de personas a diario.

¿CÓMO DEBEN ACTUAR LOS CONDUCTORES ANTE VEHÍCULOS DETENIDOS O DE EMERGENCIA?

Cuando encuentres un vehículo con luces intermitentes o señalización de emergencia en la vía, la acción correcta es:

Cambiarte al carril más alejado, si es seguro hacerlo .

. Si no puedes, reducir la velocidad considerablemente (al menos 20 mph menos que el límite permitido).

En zonas donde el límite es 20 mph o menos, bajar la velocidad a 5 mph.

Incumplir estas medidas pone en riesgo la vida de trabajadores y conductores, y puede resultar en sanciones económicas y la adición de puntos a tu licencia de manejo.

¿QUÉ VEHÍCULOS ESTÁN PROTEGIDOS POR LA LEY “MOVE OVER”?

Vehículos de emergencia autorizados (policía, bomberos, ambulancias) con señales visuales activas.

Vehículos de servicios públicos y saneamiento en tareas oficiales.

Grúas operando en carretera con luces ámbar.

Vehículos de mantenimiento o construcción con luces de advertencia.

Vehículos averiados o detenidos que utilizan señales de emergencia, bengalas o luces.

Vehículos detenidos en los que haya personas presentes.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR INFRINGIR LA LEY “MOVE OVER” EN FLORIDA?

La multa base por infringir esta ley en Florida es de US$30, aunque el monto real puede aumentar por recargos locales o costos judiciales. Además, implica la suma de tres puntos a la licencia, lo que puede impactar en el costo del seguro vehicular. El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) reporta miles de sanciones cada año y varios accidentes graves por no ceder el paso.​

Multas y puntos en la licencia esperan a quienes no respetan la norma (Foto: Freepik)

