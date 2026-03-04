Una popular salsa barbacoa distribuida en tiendas de todo Estados Unidos fue retirada del mercado luego de que autoridades sanitarias detectaran un problema de etiquetado y la presencia de alérgenos no declarados. La alerta fue publicada en el sitio oficial de la U.S. Food and Drug Administration (FDA). La empresa Savannah Bee Company, con sede en Georgia, anunció el retiro voluntario el 27 de febrero. El producto afectado es la presentación de 16 onzas líquidas de Honey BBQ Sauce-Mustard, debido a que algunas botellas no advertían la presencia de trigo y soya, ingredientes que pueden provocar reacciones alérgicas.

Según la FDA, el problema salió a la luz cuando un cliente reportó que la salsa “Honey BBQ Sauce-Sweet” estaba siendo vendida con una etiqueta que decía “Honey BBQ Sauce-Mustard”. Es decir, el contenido no coincidía con la descripción del envase.

Las imágenes compartidas por la agencia muestran que las botellas correctamente etiquetadas como Honey BBQ Sauce-Mustard contienen una salsa de color amarillo claro; sin embargo, las botellas mal etiquetadas llevaban la misma etiqueta, pero estaban llenas de una salsa marrón oscura, correspondiente a otra receta que sí incluye trigo y soya.

Tras detectar el error, la compañía confirmó que las botellas mal rotuladas no indicaban la presencia de estos alérgenos, utilizados en la versión Sweet. Hasta el momento, la FDA informó que no se han reportado enfermedades relacionadas con este retiro.

Las botellas afectadas vienen en envases de vidrio transparente con una etiqueta naranja que dice Honey BBQ Sauce Mustard, número de lote “B1L1360525” y fecha de consumo preferente del 16 de mayo de 2027.

Cabe agregar que el producto fue distribuido a nivel nacional entre el 30 de julio de 2025 y el 26 de febrero de 2026. Las autoridades piden a los consumidores que desechen las botellas afectadas y contacten a la empresa para recibir un reembolso completo.

Qué hacer si encuentras un producto retirado del mercado

Si descubres que tienes un producto que ha sido retirado del mercado por la FDA, lo primero es dejar de consumirlo o utilizarlo inmediatamente. No asumas que porque se ve o huele bien es seguro, ya que muchos retiros se deben a contaminaciones invisibles como bacterias o alérgenos no declarados.

Verifica los detalles específicos del retiro, como el número de lote o la fecha de caducidad, en el sitio oficial de la FDA o del fabricante para confirmar que tu unidad es la afectada.

Una vez confirmado, no tires el producto simplemente a la basura si es algo que otros (como mascotas o personas que busquen en desechos) podrían ingerir. Asegúrate de desecharlo de forma segura o devolverlo a la tienda donde lo compraste.

La mayoría de los establecimientos ofrecen un reembolso total por productos bajo alerta. Además, si el retiro se debió a una bacteria, recuerda limpiar y desinfectar cualquier superficie de tu cocina o refrigerador que haya estado en contacto con el envase para evitar la contaminación cruzada.

