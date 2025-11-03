¿Cómo y cuándo se depositarán los pagos de SSI durante los próximos meses? Más de 7.5 millones de personas, que integran el programa de la Seguridad de Ingreso Suplementario recibirán los pagos de parte de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos. Conoce cuál es el monto que recibirán, incluso con adelanto por COLA 2026.

Las asignaciones mensuales por la SSI se otorgan a adultos y niños con incapacidades o ceguera, que tienen ingresos y recursos por debajo de límites financieros específicos. Los pagos se realizan los primeros días de cada mes, aunque si la fecha cae en fin de semana o feriado, el depósito se adelanta al último día hábil anterior.

CALENDARIO COMPLETO DE PAGOS SSI HASTA JUNIO DE 2026

El próximo pago de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) será el lunes 1 de diciembre de 2025, según el cronograma oficial de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos.

Lunes, 1 de diciembre de 2025 (diciembre 2025)



NOTA: Es relevante recordar que el SSI suele pagarse el primer día de cada mes, pero si la fecha cae en fin de semana o feriado, se adelanta el depósito, como se puede ver en el pago del 1 enero (feriado por Año Nuevo) que se adelantará al 31 de diciembre.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) se encarga de los pagos de la SSI (Foto: AFP)

¿CUÁL SERÁ EL MONTO QUE RECIBIRÁN LOS BENEFICIARIOS DE LA SSI?

Las cantidades varían dependiendo del estado civil y condición del beneficiario, así como el año. En 2026 habrá un incremento por el ajuste por COLA de 2.8%, de acuerdo con la SSA:

2025

Personas solteras o viudas: hasta US$967.

Parejas elegibles: hasta US$1,450.

Personas esenciales (por ejemplo, menores con ceguera): hasta US$485.

2026

Personas solteras o viudas: hasta US$994.

Parejas elegibles: hasta US$1,491.

Personas esenciales (por ejemplo, menores con ceguera): hasta US$498.

NOTA: La SSI está dirigida a personas con bajos ingresos y sin una pensión de jubilación.

El monto de los depósitos cambiar a partir de los pagos de enero de 2026 (Foto: Diseñado por Freepik)

¿CÓMO HARÁN LOS PAGOS A LOS BENEFICIARIOS DE LA SSI?

Los beneficiarios de la SSI tienen dos formas de recibir el dinero del programa federal:

Depósito directo en cuenta bancaria: Este es el método más seguro y rápido. Para asegurarte de recibirlo, contacta a tu banco o a la Administración del Seguro Social.

Programa de la tarjeta de débito Direct Express: Si optaste por este programa, los fondos serán depositados automáticamente en tu tarjeta, según el cronograma. Para ello, tienes que comunicarte con el Departamento del Tesoro al número 1-800-333-1795 o inscribirse vía web.

Si tienes más dudas sobre la SSI, puedes visitar la web oficial de la Administración del Seguro Social (SSA).

