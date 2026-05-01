Una serie de terremotos registrados cerca del Área 51, en Nevada, volvió a despertar teorías sobre actividades secretas dentro de una de las bases militares más famosas y enigmáticas de Estados Unidos. En las últimas horas se detectaron al menos 17 sismos en la zona, incluido uno de magnitud 4,4.

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El movimiento más fuerte ocurrió a poca profundidad, aproximadamente a 4 kilómetros bajo tierra, algo que llamó la atención de observadores y analistas según el medio Daily Mail. Normalmente, muchos terremotos en esa región ocurren a mayores profundidades dentro de la corteza terrestre.

La cercanía de estos sismos con el Área 51 alimentó especulaciones sobre posibles pruebas militares o incluso actividades relacionadas con tecnología clasificada. Recordemos que junto a la base se encuentra el Nevada National Security Site, lugar donde se realizaron más de 900 pruebas nucleares entre 1951 y 1992.

El Área 51, ubicada dentro del Nevada Test and Training Range, ha sido históricamente usada para el desarrollo y prueba de aeronaves militares avanzadas. Allí se probaron proyectos como el Lockheed U-2, el SR-71 Blackbird y el F-117 Nighthawk.

La poca profundidad de los sismos despertó teorías sobre posibles pruebas militares o explosivos en una zona históricamente ligada a proyectos secretos. (Foto referencial: Pixabay)

Durante décadas, el misterio alrededor de esta instalación impulsó teorías conspirativas sobre tecnología extraterrestre, naves recuperadas y programas militares secretos. Según NewsNation, la CIA no reconoció oficialmente la existencia de la base hasta 2013.

En una entrevista reciente, el astrofísico de Harvard Avi Loeb abordó el tema y planteó dos posibles explicaciones para los recientes sismos.

“Podría ser geológico, pero ¿por qué coincidiría con la ubicación del Área 51? Si es producido por humanos, entonces están probando algunos explosivos”, declaró.

Loeb destacó que la poca profundidad del movimiento sísmico podría ser consistente con una actividad provocada artificialmente: “sería una expectativa natural porque la señal proviene de un origen superficial cerca de la superficie. Así que bien podría ser que estén probando nuevas tecnologías. El Área 51 es un campo de pruebas para nuevas tecnologías que está desarrollando el ejército”.

Un experto afirmó que el origen podría ser geológico, aunque no descartó actividad humana relacionada con nuevas tecnologías. (Foto referencial: Pixabay)

Sin embargo, el científico se mostró escéptico sobre la idea de que estas pruebas estén vinculadas a tecnología extraterrestre obtenida por el gobierno estadounidense.

“Creo que es muy poco probable que hayan aprendido algo importante a partir de la recuperación de materiales de sitios de accidentes, porque no hemos visto un avance que no pueda explicarse por la progresión natural de nuestras tecnologías”, agregó.

El experto comentó que, incluso si existieran materiales no identificados, eso no significa necesariamente que hayan sido comprendidos o replicados: “sospecharía que si tienen materiales no identificados, potencialmente extraterrestres, no pueden descifrarlos. Esa sería mi expectativa”.

El episodio ocurre mientras crece la expectativa por una posible desclasificación de archivos UFO prometida por Donald Trump. (Foto: EFE / EPA / AARON SCHWARTZ)

Loeb dijo además que espera revisar personalmente cualquier información que sea desclasificada por la administración de Donald Trump sobre fenómenos no identificados: “una vez que el presidente Trump desclasifique algunos videos u otra información, espero analizarlos, tratar de averiguar qué significan, incluso si no fueron hechos por humanos”.

De momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre los terremotos cerca de la base militar. Lo cierto es que este evento volvió a poner al Área 51 en el ojo público, reavivando especulaciones sobre posibles pruebas secretas, nuevas tecnologías y el interés que rodea a esta histórica instalación.

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