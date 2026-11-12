Los estadounidenses que compraron entradas por internet para determinados parques de diversiones de Six Flags en los últimos años podrían tener derecho a recibir US$8 como parte de un acuerdo judicial por US$11,2 millones. La compañía aceptó resolver una demanda colectiva relacionada con cargos de procesamiento que, según la acusación, aparecían durante las últimas etapas de la compra y no eran informados desde el comienzo. El plazo para presentar una reclamación vence el 22 de diciembre de 2026.

El caso comenzó en junio de 2024, cuando Sargis Isayan presentó una demanda ante el Tribunal Superior de California, en el condado de Los Ángeles, contra Cedar Fair, empresa que operaba parques como Knott’s Berry Farm y California’s Great America. Un mes después, en julio de 2024, Cedar Fair y su cartera de parques se fusionaron con Six Flags Entertainment Corporation.

En los documentos judiciales obtenidos por la revista People, Isayan acusó a la compañía de incurrir en la “práctica ilegal de ‘precios por goteo’”.

¿Por qué Six Flags aceptó pagar US$11,2 millones?

El demandante sostuvo que, al comprar entradas para los parques mencionados, la empresa solía “añadir una tarifa basura de procesamiento no revelada al precio de las entradas de admisión en una etapa avanzada del proceso de compra”.

Según su argumento, ese cobro no ofrecía ningún beneficio adicional al consumidor. Asimismo, señaló que, después de invertir tiempo en elegir las entradas, los compradores difícilmente abandonaban la operación y terminaban pagando un importe superior al que habían visto inicialmente. La legislación de California exige que estos cargos sean comunicados antes de finalizar una transacción.

Aunque Six Flags no reconoció haber cometido alguna irregularidad, aceptó resolver la demanda mediante un fondo de US$11,2 millones destinado a los consumidores que cumplan las condiciones.

El acuerdo comprende a clientes de California que compraron entradas individuales, no pases de temporada, por internet para Knott’s Berry Farm, el parque acuático Knott’s Soak City o California’s Great America. Además, debieron ingresar un código postal de California como dirección de facturación y realizar la compra entre el 28 de junio de 2020 y el 1 de julio de 2024, con un cargo de procesamiento incluido.

¿Cómo pueden recibir los US$8 los clientes elegibles?

De acuerdo con las estimaciones de las partes involucradas, alrededor de 1.405.235 personas podrían formar parte del grupo beneficiario. Cada cliente que presente un formulario de reclamación válido recibirá un pago en efectivo de US$8. En cambio, quienes no realicen ese trámite recibirán automáticamente un crédito por el mismo importe, que podrán utilizar en futuras compras a través de SixFlags.com, en cualquiera de los parques de la compañía. Ese cupón tendrá una vigencia de 36 meses desde su emisión.

El administrador del acuerdo estableció el 22 de diciembre de 2026 como fecha límite para presentar las solicitudes. Los consumidores que consideren que cumplen los requisitos pueden consultar las condiciones y completar el formulario en el sitio oficial del acuerdo: https://www.knottsgreatamericasettlement.com/. La audiencia para la aprobación definitiva del arreglo está programada para el 30 de marzo de 2027.