La Secure America Act ha generado preguntas sobre el papel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Estados Unidos y el alcance de sus operaciones. Si vives en el país, quizá te preguntes qué establece esta ley y qué debes tener en cuenta para entenderla. En esta nota te explicamos cuáles son sus principales disposiciones, cómo se relaciona con el control migratorio y cuáles son sus límites.

La ley contempla recursos para operaciones migratorias, investigaciones y seguridad fronteriza (Foto: Benjamin Hanson / Middle East Images vía AFP)

¿EN QUÉ CONSISTE LA SECURE AMERICA ACT?

La Secure America Act es una ley federal que destina US$69,545 millones adicionales al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a ICE y a CBP para reforzar el control migratorio, las operaciones de expulsión, el personal y la seguridad fronteriza. Se convirtió en la Ley Pública 119-98 el 10 de junio de 2026, y sus fondos están disponibles hasta el 30 de septiembre de 2029.

Cabe precisar que solamente da más recursos a esas agencias para ejecutar sus funciones, no crea por sí sola un nuevo sistema migratorio.

Como lo mencionamos, esta norma asigna dinero adicional para contratar y capacitar personal, pagar salarios, adquirir equipos, mantener instalaciones y vehículos, financiar transporte vinculado con expulsiones y ampliar la coordinación con autoridades estatales y locales. También incluye recursos para investigaciones criminales, combate al narcotráfico y tecnología de vigilancia fronteriza. No todo el dinero está destinado a arrestos o deportaciones, publica el sitio web del Congreso.

Los fondos se distribuyen de la siguiente manera:

Destino Monto Principales usos Personal de CBP, sección 101 US$9,550 millones Contratación, salarios, capacitación y equipos de la Patrulla Fronteriza y personal de apoyo, para funciones distintas de la aplicación de leyes migratorias y aduaneras. Investigaciones de ICE, sección 102 US$7,450 millones Personal y operaciones de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), también con una restricción que excluye funciones de aplicación migratoria y aduanera. Tecnología y seguridad fronteriza, sección 103 US$3,450 millones Inspección, vigilancia, respuesta aérea y marítima, biometría y combate al tráfico de drogas. Aplicación migratoria de CBP, sección 201 US$13,020 millones Personal, capacitación, equipos y operaciones de control migratorio. Aplicación migratoria de ICE, sección 202 US$31,075 millones Personal, transporte para expulsiones, tecnología, instalaciones, vehículos, abogados y cooperación local. Recursos adicionales del DHS, secciones 104 y 203 US$5,000 millones Dos asignaciones de US$2.500 millones para los fines previstos en los respectivos apartados de la ley y otras actividades señaladas en el texto.

¿CÓMO FORTALECE A ICE?

La sección 202 permite destinar dinero a distintas tareas y recursos de ICE para el control migratorio:

Contratación, pago, capacitación y equipamiento de agentes, investigadores, abogados y personal de apoyo.

Transporte y gastos relacionados con operaciones de salida o expulsión de personas extranjeras.

Mantenimiento de sistemas informáticos, instalaciones y flotas.

Tecnología para las operaciones, incluidas cámaras corporales.

Abogados que representan al DHS en procedimientos migratorios y de expulsión.

Ampliación e implementación de acuerdos 287(g) con autoridades estatales y locales.

¿Qué establece sobre operaciones en jurisdicciones que no cooperan?

Uno de los puntos más relevantes es que reserva al menos US$350 millones, dentro de la asignación de la sección 202, para determinadas operaciones de ICE en jurisdicciones que no cumplen la definición legal de “jurisdicción cooperante calificada”.

El dinero puede utilizarse para gestionar solicitudes de retención migratoria, transferencias de custodia, seguimiento de liberaciones, transporte y arrestos de personas comprendidas en categorías específicas.

¿QUÉ CAMBIA PARA CBP Y LA VIGILANCIA FRONTERIZA?

La ley financia tanto personal para actividades de aplicación migratoria como tecnología y equipos para otras tareas fronterizas. Entre los usos autorizados están:

Equipos de inspección no intrusiva para detectar drogas.

Tecnologías que utilizan inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Sistemas de vigilancia en las fronteras suroeste, norte y marítimas.

Mejoras en capacidades de respuesta aérea y marítima.

Tecnología para el sistema biométrico de entradas y salidas.

También establece una condición para determinadas torres de vigilancia: los fondos de la sección 103 no pueden usarse para adquirirlas o desplegarlas en las fronteras suroeste y norte si CBP no las ha probado y aceptado como capaces de operar de forma autónoma, según la definición de la norma, precisa el Congreso.

El financiamiento abarca personal, equipos, transporte y sistemas de vigilancia (Foto: Charly Triballeau / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

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