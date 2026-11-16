A poco de finalizar el presente año, está cerca de celebrarse distintas festividades importantes en Estados Unidos. Esto significa unas grandes oportunidades para que distintas familias planifiquen viajes dentro o fuera del territorio estadounidense. En caso también tengas esta misma idea, tienes que cumplir con ciertas reglas establecidas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) . A continuación, te brindaré más detalles al respecto.

Durante el mes de diciembre, se registran un buen número de vuelos desde o hacia este país con distintos fines, ya sea para visitar distintos lugares turísticos o compartir tiempo en familia. Ante este incremento, la dependencia compartió una serie de recomendaciones para evitar cualquier tipo de inconvenientes.

Qué documentos se necesitan para viajar a EE. UU. en Navidad y Año Nuevo

Si provienes de un país extranjero que pertenece al Programa de Exención de Visado (WSP, por sus siglas en inglés), es fundamental que tengas aprobada la autorización electrónica ESTA antes de que se efectúe tu vuelo.

Debes tener en cuenta que, durante las fiestas decembrinas, los tiempos de procesamiento en los puertos suelen demorar más de lo habitual. Para que este proceso no te resulte agotador, N+ Univision recomienda usar el Control Móvil de Pasaporte (MPC).

En diciembre, se incrementan los viajes hacia el territorio estadounidense. (Crédito: Sasha Zilov / Pexels)

Qué hacer si pretendo llevar regalos, alimentos y compras en mi viaje a EE. UU.

La CBP aconseja a los viajantes extranjeros que declaren cualquier tipo de artículo que consiguieron fuera de los EE. UU., ya sea regalos, compras personales, alimentos, bebidas alcohólicas, materiales biológicos y otros tipos de productos.

Antes de permitir el ingreso, las autoridades de esta dependencia realizarán la inspección correspondiente para determinar si dichos objetos cumplen con las normas establecidas. En caso de no reunir las condiciones solicitadas, serán retenidos.

Las autoridades de la CBP suelen ser más rigurosas durante sus procesos de inspección. (Crédito: Pascal Borener / Pexels)

Cómo pasar más rápido por los controles fronterizos de EE. UU.

En caso viajes con frecuencia a los EE. UU., puedes ingresar con mayor rapidez a este país mediante los programas de Viajero Confiable. Entre las opciones más destacadas se encuentran Global Entry, NEXUS y SENTRI, las cuales permiten acceder a procesos de inspección acelerados en los puntos participantes.

Ten en cuenta que para incorporarse a uno de estos programa es necesario presentar una solicitud, someterse a una revisión de antecedentes y abonar una cuota que no será reembolsable. En ciertos casos también pueden citarte a una entrevista presencial.