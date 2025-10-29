El cierre temporal del gobierno de Estados Unidos, iniciado el 1 de octubre de 2025, ya empieza a tener consecuencias graves. Con los fondos federales paralizados, al menos 25 estados no podrán seguir pagando los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), una de las principales iniciativas contra la inseguridad alimentaria en el país. La situación ha generado preocupación y angustia entre millones de familias que dependen de esta ayuda para garantizar su alimentación básica.

¿CUÁL ES LA FECHA OFICIAL DEL CORTE SEGÚN USDA?

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó de manera oficial que los pagos del SNAP se suspenderán a partir del 1 de noviembre de 2025 . Esta fecha marca el inicio del corte en la asistencia alimentaria federal, que podría extenderse mientras el cierre gubernamental continúe.

El SNAP da apoyo alimentario a residentes de bajos ingresos y personas con discapacidades que viven con ingresos fijos (Foto: AFP)

La medida afectará directamente a millones de hogares en todo el país, incluyendo a miles de familias latinas en estados como California, Texas, Florida y Nueva York, donde el programa tiene uno de sus mayores alcances.

Según el anuncio publicado en el sitio web del USDA, la interrupción responde a la falta de fondos disponibles debido al cierre prolongado. “Por el momento, no se emitirán beneficios el 1 de noviembre. En resumen, el pozo se ha secado”, señala el comunicado.

Aunque el gobierno cuenta con un fondo de contingencia de 5,000 millones de dólares, la administración de Donald Trump ha decidido no utilizarlo por ahora, argumentando razones de responsabilidad fiscal y presión política hacia el Senado.

Del programa SNAP dependen aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses (Foto: Freepik)

ESTE ESCENARIO COLOCA A ESTADOS UNIDOS FRENTE A UN PUNTO DE INFLEXIÓN

Expertos en seguridad alimentaria advierten que, si no se llega a un acuerdo político en los próximos días, el corte del SNAP podría convertirse en uno de los episodios más críticos de la década en materia de asistencia social. El programa, que atiende a uno de cada ocho estadounidenses, representa la única fuente estable de alimentación para millones de niños, adultos mayores y trabajadores de bajos ingresos.

La preocupación también crece entre las agencias estatales, que no cuentan con recursos propios suficientes para mantener el flujo de beneficios. Sin el respaldo del gobierno federal, los pagos programados para inicios de noviembre simplemente no podrán procesarse. “Cada día que pasa sin un acuerdo aumenta el riesgo de que los hogares más vulnerables enfrenten vacíos alimentarios inmediatos”, advirtió un vocero de la Asociación Nacional de Directores de SNAP.

El impacto será especialmente severo en comunidades rurales y de bajos ingresos, donde el SNAP no solo sostiene el consumo familiar, sino que también impulsa la economía local a través de los pequeños comercios de alimentos. Sin ese flujo constante de dinero, los negocios podrían enfrentar pérdidas considerables, lo que agravaría la situación laboral en zonas ya afectadas por la inflación y la desaceleración económica.

Mientras tanto, el USDA mantiene su compromiso de restablecer los pagos tan pronto se reabra el gobierno, aunque no ha ofrecido una fecha tentativa. Por ahora, la advertencia es clara: si el cierre continúa, el 1 de noviembre de 2025 marcará el corte oficial del SNAP y millones de familias podrían despertar sin acceso a sus beneficios.

