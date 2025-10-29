Desde el 1 de noviembre de 2025, el Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura (USDA-FNS) pondrá en marcha una serie de nuevos lineamientos para acceder al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Esta actualización busca unificar las normas aplicadas por los estados, pero también podría dejar fuera a cientos de miles de adultos sin hijos dependientes, en especial en comunidades con mayor vulnerabilidad económica.

Durante años, los estados aplicaron reglas flexibles debido a la pandemia y las dificultades laborales. Sin embargo, el USDA considera que es momento de volver a un modelo más riguroso, centrado en la autosuficiencia y la verificación estricta de la elegibilidad.

Los cambios afectan principalmente a los denominados ABAWD (adultos sin discapacidad y sin dependientes), un grupo con edades entre 18 y 64 años, que hasta ahora podía recibir ayuda alimentaria con menos exigencias.

La misión del Programa de Cupones para Alimentos es eliminar el hambre y mejorar la nutrición y la salud (Foto: AFP)

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS DISPOSICIONES?

Entre las nuevas disposiciones destaca el requisito mensual de trabajo o capacitación por al menos 80 horas , equivalente a 20 horas semanales. Los estados deberán documentar y verificar mensualmente el cumplimiento de esta condición.

Además, se mantiene el límite de tres meses de beneficios dentro de cada período de 36 meses para quienes no acrediten empleo o formación. Las excepciones serán más limitadas y estarán sujetas a una aprobación federal más estricta, centrada en casos de discapacidad comprobada, embarazo o cuidado de menores.

El cambio también implica el retorno de los controles de calidad en la administración del programa, suspendidos durante la pandemia. Los errores de gestión o asignaciones indebidas volverán a ser penalizados por el gobierno federal, lo que presionará a las agencias estatales a reforzar sus sistemas de supervisión. En paralelo, se limitarán las exenciones discrecionales que cada estado puede otorgar, las cuales no podrán exceder el 12% del total de casos.

El programa ayuda a las familias de bajos ingresos a comprar la comida necesaria para una dieta nutritiva (Foto: Freepik)

¿QUÉ PASARÁ CON LOS BENEFICIOS SNAP DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE?

El USDA ha informado que, desde noviembre, todas las agencias estatales deberán rastrear en tiempo real las horas de trabajo o capacitación de los beneficiarios.

Solo se permitirán exenciones geográficas en zonas con altas tasas de desempleo, y se reactivarán las revisiones federales de cumplimiento. “No se trata de recortar las prestaciones, sino de alinear la ayuda alimentaria con las vías de acceso al empleo”, explicó un funcionario del FNS a katessecurityagency.com, defendiendo la medida como un paso hacia la eficiencia.

No obstante, diversas organizaciones sociales advierten sobre los riesgos administrativos y logísticos que podrían dejar a miles sin asistencia. “El riesgo no es la falta de voluntad para trabajar, sino los obstáculos burocráticos”, señaló Elaine Waters, del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP). En zonas rurales o con mercados laborales limitados, las barreras de transporte y la falta de programas de capacitación podrían agravar el problema.

A LA COMPLEJIDAD NORMATIVA SE SUMA LA INCERTIDUMBRE PRESUPUESTARIA

Varios estados, entre ellos Pennsylvania, Michigan y Oregón, han advertido que los pagos de SNAP podrían sufrir retrasos en noviembre si el Congreso no aprueba nuevas asignaciones. El USDA ha asegurado que priorizará la continuidad de los pagos, pero reconoció que las restricciones de financiación podrían afectar temporalmente a algunas regiones si el cierre del gobierno se prolonga.

¿CÓMO MANTENER LA ELEGIBILIDAD COMO HOGAR ABAWD?

Para los hogares ABAWD, el cumplimiento será clave. Los beneficiarios deberán documentar las 80 horas mensuales de trabajo, voluntariado o formación, reportar cualquier cambio familiar o laboral, conservar los comprobantes de pago y verificar sus posibles exenciones. Quienes pierdan los beneficios por superar el límite de tiempo podrán recuperar la elegibilidad una vez que acrediten las horas requeridas o presenten una nueva justificación válida.

