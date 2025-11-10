Viajar fuera de Estados Unidos siendo residente permanente requiere cumplir con ciertos requisitos migratorios. Las autoridades migratorias recuerdan que salir del país sin los documentos adecuados o permanecer fuera por demasiado tiempo puede poner en riesgo el estatus legal.

Debido a lo anterior, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) publicó una guía detallada para evitar contratiempos al momento de regresar.

Según el USCIS, los titulares de una tarjeta de residencia permanente (green card) deben llevar consigo el pasaporte de su país de ciudadanía o, en caso de tener ese estatus, un documento de viaje de refugiado.

Además, cada país de destino puede tener sus propias exigencias de entrada o salida, como visas o permisos especiales. Por ello, la agencia recomienda consultar el sitio web del Departamento de Estado (www.travel.state.gov) antes de viajar.

Los titulares de una green card deben portar su pasaporte, la tarjeta de residencia vigente y, en algunos casos, un permiso de reingreso. (Foto: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

Al volver a Estados Unidos después de un viaje temporal, los residentes permanentes deben presentar su tarjeta de residencia vigente (Formulario I-551). En el puerto de entrada, un oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) revisará esta tarjeta junto con otros documentos de identidad, como el pasaporte o la licencia de conducir.

Con base en esa verificación, determinará si la persona puede ser admitida nuevamente en el país.

El USCIS aclara que los viajes cortos al extranjero no afectan el estatus de residencia permanente, siempre que se mantenga la intención de vivir en Estados Unidos. Si el oficial concluye que el residente ya no tiene ese propósito, podría considerar que abandonó su estatus.

Para tomar esa decisión, se evalúan factores como los lazos familiares, el empleo, el pago de impuestos o la conservación de una dirección y cuentas bancarias dentro del país.

USCIS es la agencia del gobierno estadounidense encargada de administrar la inmigración legal al país. (Foto: hapabapa / iStock) / hapabapa

Quienes planeen permanecer fuera de Estados Unidos por más de un año deben solicitar un permiso de reingreso (Formulario I-131) antes de viajar. Este documento permite regresar sin necesidad de una nueva visa, aunque pierde validez si el titular permanece más de dos años fuera del país.

En ese caso, el residente deberá pedir una visa de residente que regresa (SB-1) en la embajada o consulado estadounidense, demostrando su elegibilidad e incluso sometiéndose a un examen médico.

El USCIS también establece una excepción para los cónyuges o hijos de miembros de las Fuerzas Armadas o empleados civiles del gobierno estadounidense que se encuentren en el extranjero bajo órdenes oficiales. Asimismo, advierte que las ausencias de seis meses o más pueden interrumpir el período de residencia continua necesario para solicitar la naturalización.

Quienes busquen mantener su residencia continua para la naturalización deben presentar el Formulario N-470 antes de salir del país. (Foto: SDI Productions / iStock)

Si el residente permanece fuera un año o más y desea mantener la continuidad para fines de ciudadanía, debe presentar el Formulario N-470.

Finalmente, en caso de pérdida, robo o destrucción de la green card o del permiso de reingreso durante el viaje, el afectado puede solicitar el Formulario I-131A (Documento de Viaje para Transporte). Este permiso permite abordar un vuelo o medio de transporte hacia Estados Unidos sin que la aerolínea reciba sanciones.

El USCIS recuerda que cumplir con estas normas es fundamental para proteger el estatus migratorio y evitar complicaciones a su regreso.

Consejos esenciales para viajar al extranjero

Antes de viajar, la preparación de todos los documentos necesarios es clave. Asegúrate de que tu pasaporte tenga una validez de al menos seis meses después de la fecha prevista de regreso y verifica si necesitas una visa para tu destino. Se recomienda hacer copias digitales y físicas de todos tus documentos importantes (pasaporte, visa, seguro de viaje y billetes) y guardarlas separadamente. Además, notifica a tu banco sobre tus fechas y destinos de viaje para evitar que bloqueen tus tarjetas. Investiga las normas culturales básicas y aprende algunas frases clave en el idioma local, lo cual es una señal de respeto y puede facilitar las interacciones.

Una vez en el destino, prioriza la seguridad y la salud. Contrata un seguro de viaje que cubra emergencias médicas y cancelaciones. Familiarízate con los números de emergencia locales y mantente al tanto de las alertas de viaje.

Respecto al dinero, usa una combinación de métodos de pago (efectivo, tarjeta de crédito/débito) y evita llevar grandes sumas de dinero encima. Al hacer la maleta, lleva un pequeño botiquín con medicamentos esenciales y un adaptador universal para tus dispositivos electrónicos. Mantén siempre un bajo perfil, especialmente en zonas turísticas, para evitar ser blanco de robos.

