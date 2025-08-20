Debido a que hay personas que no solo desean conocer/visitar Estados Unidos durante sus vacaciones, sino también hacer su vida en ese país, existe la Green Card, que es un documento que permite a los extranjeros residir permanentemente en USA. Con esta tarjeta, uno puede vivir y trabajar legalmente en EE.UU., y es un paso esencial para quienes desean obtener la ciudadanía estadounidense. El tema aquí es que no todos saben que existen ocho tipos de Green Card. En las siguientes líneas hablaré más al respecto.

Los tipos en cuestión son en función a las vías que hay para obtener una Green Card. Obviamente, los requisitos para finalmente tener una varían según la vía de solicitud. Con el fin de poder brindarte la información oficial sobre todo esto, me encargué de revisar la página web oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). A raíz de eso, puedo indicarte que, en total, hay ocho tipos de Green Card. Estos son:

Green Card a través de la Familia

Puede ser elegible para presentar una solicitud como…

Pariente inmediato de un ciudadano estadounidense (cónyuge / hijo(a) soltero(a) menor de 21 años / padre o madre de estadounidense que tenga al menos 21 años).

Otro familiar de un ciudadano estadounidense o familiar de un residente permanente legal, según las categorías de preferencias basadas en la familia.

Prometido(a) de un ciudadano estadounidense o el hijo del prometido(a).

Viuda(o) de un ciudadano estadounidense.

Autopeticionario de VAWA: víctima de agresión o crueldad extrema (cónyuge, niño (soltero y menor de 21 años) o padre abusado de un ciudadano estadounidense.

La Green Card es oficialmente conocida como Permanent Resident Card. Es decir, es la Tarjeta de Residente Permanente de Estados Unidos. (Foto: Bill Oxford / iStock) / Bill Oxford

Green Card a través del Empleo

Puede ser elegible para presentar una solicitud como…

Trabajador inmigrante (de primera/de segunda/de tercera preferencia).

Exención por interés nacional para médicos (si eres un médico que acepta trabajar a tiempo completo en la práctica clínica en un área desatendida designada durante un período de tiempo determinado y también cumples con otros requisitos de elegibilidad).

Inversionista inmigrante (si es que has invertido o estás activamente en el proceso de invertir al menos $1,050,000 (o $800,000 en un área de empleo específica o proyecto de infraestructura) en una nueva empresa comercial en los EE.UU. que creará puestos de tiempo completo para al menos 10 empleados calificados).

Tener una Green Card le permite a una persona vivir y trabajar permanentemente en los Estados Unidos. (Foto: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

Green Card como Inmigrante Especial

Puede ser elegible para presentar una solicitud como…

Trabajador religioso.

Menor inmigrante especial.

Nacional de Afganistán o Irak.

Locutor internacional.

Empleado de una organización internacional o miembro de su familia empleado de la OTAN-6 o miembro de su familia.

Green Card a través del estatus de refugiado o asilado

Puede ser elegible para presentar una solicitud como…

Asilado (se te concedió el estatus de asilo hace al menos un año).

Refugiado (fue admitido(a) como refugiado(a) hace al menos un año).

Green Card para Víctimas de Tratas de Personas y Delitos

Puede ser elegible para presentar una solicitud como…

Víctima de trata de personas (si actualmente tienes una visa T de no inmigrante).

Víctima de un crimen (si actualmente tienes una visa de no inmigrante U).

Green Card para Víctimas de Abuso

Puede ser elegible para presentar una solicitud como…

Autopeticionario de VAWA: víctima de agresión o crueldad extrema (cónyuge, niño (soltero y menor de 21 años) o padre abusado de un ciudadano estadounidense.

Menor inmigrante especial.

Un cónyuge o hijo abusado (víctima de agresión o crueldad extrema) según la Ley de Ajuste Cubano.

Un cónyuge o hijo abusado (víctima de agresión o crueldad extrema) según la Ley de Equidad para los Inmigrantes Refugiados Haitianos (HRIFA).

Green Card a través de otras categorías

Puedes ser elegible para aplicar bajo esta categoría…

Equidad en la Inmigración de Refugiados Liberianos (LRIF).

Programa de Visas para Inmigrantes por Diversidad.

Cubano(a) bajo la ley de Ajuste Cubano.

Un cónyuge o hijo abusado (víctima de agresión o crueldad extrema) según la Ley de Ajuste Cubano.

Estatus de dependencia según la HRIFA.

Un cónyuge o hijo abusado (víctima de agresión o crueldad extrema) según HRIFA.

Lautenberg, en libertad condicional.

Ley de Ajuste de la Libertad Condicional de Indochina de 2000.

Indio americano nacido en Canadá.

Persona nacida en los Estados Unidos de un diplomático extranjero.

Sección 13 (diplomático).

Green Card a través del Registro

Puedes ser elegible para registrarte para una Green Card si ha residido continuamente en los EE.UU. desde antes del 1 de enero de 1972.

Si deseas más información o tienes dudas acerca de los tipos de Green Card que existen, te recalco que puedes visitar la página web oficial de USCIS cuando quieras. Además, te recuerdo que los residentes permanentes también tienen obligaciones, como obedecer todas las leyes federales, estatales y locales, y pagar los impuestos correspondientes. Ojo con eso.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!