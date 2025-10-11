En agosto de este año, elaboré una nota informándote cómo descargar los formularios USCIS 2025 correctos. Ahora te comento que ciertos formularios migratorios ya se pueden presentar en línea. Si te interesa descubrir cuáles son, no te vayas de este artículo.

Antes de ir de lleno al asunto, te comento que el hecho de poder llenar formularios sin tener la necesidad de enviar documentos por correo postal agrada a muchas personas. De hecho, presentar un formulario en línea ofrece “una experiencia más conveniente y segura” para los solicitantes, según indicó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en su página web.

USCIS es la agencia del gobierno estadounidense encargada de administrar la inmigración legal al país. (Foto: SweetBabeeJay / iStock) / SweetBabeeJay

Ten en cuenta, además, que USCIS también sostuvo que los formularios migratorios “siempre son gratis”. Dicho ello, a continuación te indicaré cuáles puedes presentar en línea sin problemas. Toma nota porque la información te será de mucha utilidad.

Lista de formularios migratorios que se pueden presentar en línea

AR-11 | Tarjeta de Cambio de Dirección de Extranjero

G-325R | Información Biográfica (Registro)

G-639 | Solicitud para Acceso a Información bajo Ley de Libertad de Información/Ley de Privacidad y solicitud de FOIA en línea

I-90 | Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente (Green Card)

I-129 | Petición para Trabajador No Inmigrante

I-130 | Petición de Familiar Extranjero

I-131 | Solicitud de Documentos de Viaje, Documentos de Permisos de Permanencia Temporal, Registros de Entrada/Salida

I-539 | Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante

I-589 | Solicitud de Asilo y de Suspensión de Remoción

I-765 | Solicitud de Autorización de Empleo

I-821 | Solicitud de Estatus de Protección Temporal

I-821D | Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia

I-907 | Solicitud de Procesamiento Prioritario

I-912 | Petición de Exención de Tarifas

N-336 | Solicitud de Audiencia sobre Decisión en los Procedimientos de Naturalización (bajo la Sección 336 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad)

N-400 | Solicitud de Naturalización

N-565 | Solicitud de Reemplazo del Documento de Naturalización/Ciudadanía

N-600 | Solicitud de Certificado de Ciudadanía

N-600K | Solicitud de Ciudadanía y Emisión del Certificado bajo la Sección 322

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) es responsable de evaluar y aprobar los trámites de inmigración, como visas y permisos de trabajo. (Foto: Sundry Photography / iStock) / Sundry Photography

Beneficios de presentar un formulario en línea

De acuerdo a USCIS, presentar un formulario en línea es mejor que enviar un formulario impreso por correo postal, ya que los solicitantes pueden:

Introducir su información utilizando un teléfono, una tableta o una computadora.

Guardar un borrador de su solicitud y continuarla cuando lo desee, a su propio ritmo.

Recibir indicaciones claras mientras completa el formulario.

Evitar errores comunes, como olvidar firmar su formulario antes de enviarlo.

Realizar el pago de la tarifa de presentación de manera sencilla y segura.

Obtener confirmación de que su formulario ha sido recibido a través de su cuenta en línea.

Ojo que para presentar los formularios en línea es fundamental tener una cuenta en el sitio de USCIS. Esta te permitirá un manejo fácil del trámite y un seguimiento permanente del caso. Para que puedas crearla, sigue los siguientes pasos.

Pasos para crear una cuenta en USCIS

Primero ingresa a la página de registro . Una vez ahí, recuerda que la cuenta debe ser individual y no compartida.

. Una vez ahí, recuerda que la cuenta debe ser individual y no compartida. Introduce tu dirección de correo electrónico y sigue el proceso para registrarte.

Confirma tu usuario: revisa tu correo para el enlace de verificación. Si no aparece en tu bandeja de entrada, revisa la carpeta de spam o correo no deseado.

Lee y acepta los Términos de Uso del sistema en línea.

Elige el método para recibir tu PIN de seguridad (puede ser por mensaje de texto, correo electrónico o una aplicación de autenticación) y haz clic en enviarlo.

Coloca el código de verificación que has recibido y confirma que tienes acceso a la cuenta.

Escoge y contesta las preguntas de recuperación de contraseña, que servirán para futuras verificaciones de identidad.

Accede a tu usuario y selecciona el servicio myUSCIS.

Elige tu tipo de identificación: “Solicitante, peticionario o representante legal” .

. Recibirás una confirmación por correo electrónico informándote que tu cuenta en línea ha sido creada exitosamente.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!