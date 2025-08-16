El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) es una agencia federal que realiza trámites relacionados con inmigración y ciudadanía, como solicitudes de visa y residencia, y autorización de empleo temporal. Dicho esto, es claro que para cada trámite existe un formulario. El tema aquí es que todo solicitante debe asegurarse de tener el correcto. Si quieres saber cómo descargar la versión de 2025 del formulario que necesitas, esta nota es para ti.

USCIS, a través de su plataforma oficial, brinda el acceso a todos los formularios en formato PDF, compatible con el programa Adobe Acrobat Reader. Todo esto permite que uno rellene el formulario en la PC. Una vez que obtengas el correcto, tienes que brindar la información adecuada para luego enviar el archivo para su procesamiento.

Ojo que de no contar con la versión de 2025 del formulario que necesitas o si en caso combinas páginas de distintas versiones, USCIS puede rechazar tu solicitud. Entonces, mejor evita errores en el trámite migratorio.

El enlace que es muy importante

Para descargar los formularios USCIS 2025 correctos tienes que ingresar a este enlace. En la sección ‘Todos los formularios’, hallarás el que necesitas en su versión de este año. Ten en cuenta, además, que en la página también están las instrucciones detalladas para rellenar correctamente cada uno. Como todos los campos deben estar completos, será mejor que leas detenidamente las indicaciones.

El formulario G-1145

Dependiendo del trámite que realices, deberás adjuntar el formulario G-1145. Todo para recibir notificaciones electrónicas vía mensaje de texto o correo electrónico sobre el estado de la solicitud. Si bien la presentación del formulario puede hacerse en línea (en la mayoría de casos), también es posible presentar formularios impresos vía correo postal; sin embargo, USCIS recomienda realizar el proceso en línea cuando esté disponible.

Los formularios más populares en línea, según USCIS

N-400 | Solicitud de Naturalización

I-90 | Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente (Green Card)

I-130 | Petición de Familiar Extranjero (Green Card)

I-589| Solicitud de Asilo y de Suspensión de Remoción

Con respecto a la creación de una cuenta en línea para la presentación electrónica, te digo que la puedes realizar entrando a la web my.uscis.gov. Tener una cuenta te permitirá un manejo fácil del trámite y un seguimiento permanente del caso.

