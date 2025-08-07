El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) compartió un mensaje importante en sus redes sociales dirigido a todas las personas que se encuentren realizando trámites migratorios. El objetivo es evitar demoras innecesarias y asegurar una comunicación efectiva entre la agencia y los solicitantes.

El recordatorio tiene que ver con un paso que muchos suelen pasar por alto: actualizar su dirección directamente con USCIS. Aunque hayas cambiado tu dirección en el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), eso no modifica automáticamente tu domicilio en los registros de USCIS.

USCIS advirtió que no hacerlo podría generar retrasos importantes en los trámites migratorios. | Crédito: Freepik

Este detalle es clave. Si no actualizas tu dirección con la agencia migratoria, USCIS podría enviar notificaciones importantes a tu antigua dirección, lo que podría llevarte a perder plazos, citas o requerimientos relacionados con tu caso.

¿Qué debo hacer?

Siempre debes cambiar tu dirección tanto en USPS como en USCIS. De este modo, garantizas que toda la correspondencia oficial llegue correctamente y a tiempo.

USCIS recomienda usar su plataforma en línea para cambiar la dirección de forma rápida y segura. | Crédito: AP

¿Cómo cambiar mi dirección en USCIS?

Tienes dos formas principales de hacerlo:

En línea: Utiliza la herramienta de autoservicio de Cambio de Dirección Empresarial (E-COA) en el sitio web de USCIS. Es el método más recomendado por la agencia, ya que suele ser el más rápido y eficiente. Por correo: Puedes completar y enviar el Formulario AR-11, correspondiente a la tarjeta de cambio de dirección para extranjeros.

Changing your address with the @USPS will not change your address with USCIS and USPS will not forward your mail from USCIS.



Please update your information with both USCIS and USPS.



Submit your change of address today: https://t.co/ZSUYtlDHhq pic.twitter.com/ffoqs8QYkI — USCIS (@USCIS) August 6, 2025

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!