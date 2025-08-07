USCIS recordó a los solicitantes que actualizar su dirección solo en USPS no es suficiente para mantener sus datos al día. | Crédito: Freepik
USCIS recordó a los solicitantes que actualizar su dirección solo en USPS no es suficiente para mantener sus datos al día. | Crédito: Freepik
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos () compartió un mensaje importante en sus redes sociales dirigido a todas las personas que se encuentren realizando trámites migratorios. El objetivo es evitar demoras innecesarias y asegurar una comunicación efectiva entre la agencia y los solicitantes.

MIRA TAMBIÉN:

El recordatorio tiene que ver con un paso que muchos suelen pasar por alto: actualizar su dirección directamente con USCIS. Aunque hayas cambiado tu dirección en el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), eso no modifica automáticamente tu domicilio en los registros de USCIS.

USCIS advirtió que no hacerlo podría generar retrasos importantes en los trámites migratorios. | Crédito: Freepik
USCIS advirtió que no hacerlo podría generar retrasos importantes en los trámites migratorios. | Crédito: Freepik

Este detalle es clave. Si no actualizas tu dirección con la agencia migratoria, USCIS podría enviar notificaciones importantes a tu antigua dirección, lo que podría llevarte a perder plazos, citas o requerimientos relacionados con tu caso.

¿Qué debo hacer?

Siempre debes cambiar tu dirección tanto en USPS como en USCIS. De este modo, garantizas que toda la correspondencia oficial llegue correctamente y a tiempo.

USCIS recomienda usar su plataforma en línea para cambiar la dirección de forma rápida y segura. | Crédito: AP
USCIS recomienda usar su plataforma en línea para cambiar la dirección de forma rápida y segura. | Crédito: AP

¿Cómo cambiar mi dirección en USCIS?

Tienes dos formas principales de hacerlo:

  1. En línea: Utiliza la herramienta de autoservicio de Cambio de Dirección Empresarial (E-COA) en el . Es el método más recomendado por la agencia, ya que suele ser el más rápido y eficiente.
  2. Por correo: Puedes completar y enviar el , correspondiente a la tarjeta de cambio de dirección para extranjeros.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC