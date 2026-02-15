Se espera la llegada de más nieve a Nueva York, lo que podría complicar el tránsito durante las primeras horas del lunes. Un episodio breve de nieve ligera comenzará el domingo por la noche y se extenderá hasta la madrugada del lunes a lo largo del corredor I-95, afectando también a Long Island y zonas del noreste de New Jersey. Según los pronósticos de Fox Weather, la mayoría de las áreas recibirán entre 1 y 2 pulgadas de nieve, aunque en algunos barrios apenas se notará.

En la ciudad de Nueva York y en el extremo este de Long Island se calcula alrededor de una pulgada. Durante la noche, las temperaturas caerán a fines de los 20 y comienzos de los 30 grados Fahrenheit, lo justo para que la nieve se acumule en superficies sin tratar, como calles y áreas verdes.

Lo anterior podría generar pisos resbaladizos y condiciones de manejo peligrosas desde la noche del domingo hasta el viaje matinal del lunes, feriado por el Día de los Presidentes.

Los acumulados serían modestos, de entre 1 y 2 pulgadas, aunque suficientes para generar calles resbaladizas. (Foto: EFE / EPA / SARAH YENESEL)

La nieve irá disminuyendo temprano el lunes, a medida que el sistema costero se intensifique y se aleje del noreste. Para la tarde, volverá el sol y lo poco que se acumule no durará mucho.

Las máximas subirán a los 40°F el lunes por la tarde y se mantendrán así el martes y miércoles, ayudando a derretir restos de nieve y hielo.

Las autoridades advierten por posibles complicaciones en el tránsito durante el viaje matinal. (Foto: EFE / EPA / SARAH YENESEL)

El clima más templado continuará gran parte de la semana, aunque regresan las lluvias el miércoles y nuevamente el viernes.

En general, se trata de un evento menor y de corta duración, con solo unas horas complicadas entre la noche del domingo y la mañana del lunes.

¿Por qué está haciendo tanto frío en Estados Unidos?

El frío extremo que azota a Estados Unidos este 2026 se debe principalmente a una fuerte alteración del vórtice polar, una masa de aire gélido que normalmente permanece atrapada en el Ártico. Este año, un fenómeno de calentamiento súbito en la estratósfera debilitó la “barrera” de vientos que mantiene ese aire frío en el norte, provocando que el vórtice se deforme y se desplace hacia el sur.

Lo anterior permitió que lenguas de aire ártico desciendan directamente sobre gran parte del país, alcanzando incluso estados del sur como Florida y Texas y rompiendo récords de temperaturas bajas.

El frío extremo que azota a Estados Unidos este 2026 se debe principalmente a una fuerte alteración del vórtice polar. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Además, esta situación se ve agravada por una corriente en chorro (jet stream) muy ondulada, que actúa como un tobogán para las tormentas invernales. Al volverse más inestable y lenta, esta corriente atrapa las masas de aire frío sobre regiones específicas por periodos prolongados, generando eventos severos como la reciente tormenta “Fern”.

Aunque pueda parecer contradictorio, muchos científicos señalan que el calentamiento global contribuye a este fenómeno: al derretirse el hielo marino del Ártico, el calor liberado altera los patrones de viento y hace que el vórtice polar sea más propenso a “romperse” y enviarnos su aire congelado.

