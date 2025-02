Hay adivinanzas que se vuelven un verdadero ‘dolor de cabeza’, mientras que otras solo requieren de toda nuestra atención porque la respuesta está muy bien escondida o resultan ser capciosas. Hoy te traigo un enigma que a simple vista es sencillo, pero que si no estás totalmente enfocado puedes confundirte. La idea es que te tomes un momento de relajo y puedas entrenar tu cerebro de la forma más divertida y es con este enigma mental a cuya solución deberás llegar antes que se acaben los 7 minutos de tiempo establecido, ¿te animas?

Si eres de las personas a las que les agrada enfrentarse a desafíos complicados, déjame felicitarte porque esta es una gran manera de mantener activo al órgano de tu cuerpo que contiene todas tus neuronas y coordina tu pensamiento, emociones y movimientos. Y es que, según un estudio de Smile and Learn, estos ejercicios son ideales para potenciar habilidades esenciales como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas de manera ingeniosa.

Sabiendo esto, es momento de mejorar tu concentración y reforzar la confianza en tus conocimientos intentando resolver de forma exitosa esta interrogante que no todos los participantes lograron finalizar antes que se acabe el tiempo.

¿Podrás resolverlo a tiempo?

Lo primero que debes asumir es que solo tendrás 7 segundos para resolver este acertijo mental, por lo que te recomiendo apliques todo tu razonamiento, lógica y no te distraigas con nada. El enigma que debes solucionar es: “Tengo cuatro patas, pero no puedo correr; tengo la comida encima, pero no puedo comer, ¿qué soy?

Tu capacidad de razonamiento o imaginación serán tus mejores aliadas durante tu participación. (Imagen: Mag)

Descubre la solución del acertijo mental

Se terminó el tiempo y es momento de que compruebes si acertaste o debes seguir entrenando tu mente para resolver adivinanzas. La respuesta es: la mesa, ¿lograste el éxito? Espero que sí.

Aquí te revelo la respuesta para comprobar si tuviste éxito o debes seguir practicando. (Imagen: Mag)

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).