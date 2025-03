Siempre es bueno salir de tu zona de confort, más aún cuando esto te permitirá entrenar tu cerebro y mantenerlo en forma para resolver cualquier desafío. Hoy te traigo un acertijo mental en el que tendrás el tiempo en contra, ya que solo hay 7 segundos para encontrar la respuesta, por lo que deberás concentrarte al máximo y aplicar todo tu ingenio y lógica, ¿te animas? Estoy segura que pasarás un buen momento de relajo y lleno de conocimiento.

Si estás dispuesto a disfrutar de una aventura mental y mantener tu inteligencia totalmente activa, súmate a este ejercicio que te traerá muchos beneficios como fortalecer el pensamiento crítico, estimular la creatividad y encontrar soluciones más ingeniosas a los problemas, según un estudio de Smile and Learn.

Te recomiendo que dejes de lado todo lo que estás haciendo porque sino la respuesta correcta se te escapará de las manos, ¿estás listo para este desafío?

¿Podrás resolverlo a tiempo?

Tu misión es activar toda tu imaginación y lógica para dar con la solución de este acertijo en solo 7 segundos, así que no te distraigas con nada. El enigma que debes resolver es el siguiente: “Soy un viejo arrugadito que si me echan al agua me pongo gordito”.

Es necesario que apliques toda tu lógica para responder este enigma. (Imagen: Mag)

Descubre la solución del acertijo mental

La respuesta es: el garbanzo. Espero que la conclusión a la que llegaste haya sido exitosa en este enigma, pero si no fue así, solo te recomiendo que sigas practicando para así entrenar tu mente y volverte más ágil para resolver desafíos sencillos o complicados.

¿Estabas seguro que esta sería la respuesta del enigma? (Imagen: Mag)

