Tu velocidad de razonamiento será puesta a prueba en esta ocasión. Te espera un ejercicio de matemáticas que la mayoría no logró desarrollarlo en cuestión de segundos. Sucede que los anteriores participantes fallaron por desconocer el orden correcto de las operaciones aritméticas . ¿Tú sabrás resolverlo? Es una excelente oportunidad para que tu cerebro esté en funcionamiento.

Realizar ejercicios que combinan varias operaciones es perfecto para que tu mente esté activa. Si te animas practicarlas a diario, obtendrás diferentes ventajas que te ayudarán en tu vida diaria y en tu forma de pensar: resolverás cualquier problema con mayor destreza y serás más ágil con tus pensamientos.

Para tener éxito en ejercicios de matemáticas, no te bastará con estar concentrado. Es crucial que uses una regla matemática fundamental: PEMDAS . Esta abreviatura te indica el orden preciso para resolver cálculos de una operación compleja. Es una guía para saber qué debes desarrollar primero y qué después.

Paréntesis.

Exponentes.

Multiplicaciones.

Divisiones.

Adiciones (sumas).

Sustracciones (restas).

Ahora que tienes la información, es el momento adecuado para ver cuánto has aprendido. Es tu turno para aplicar tus conocimientos y demostrar lo que sabes. ¿Estás listo?

¿Podrás resolverlo a tiempo?

Observa con atención este problema matemático: 6 (4 + 6) - 20 x 2. Si comprendiste la regla PEMDAS, podrás resolver este enunciado numérico en cuestión de 8 segundos. Mantente concentrado en todo momento.

Reto matemático | Esta es una ocasión perfecta para demostrar tus conocimientos numéricos. (Creación: Mag)

Descubre la respuesta del reto matemático

Paso 1: se inicia con la suma entre paréntesis.

a) (4 + 6) = 10

Paso 2: se resuelve la primera multiplicación.

b) 6 x 10 = 60

Paso 3: se desarrolla la segunda multiplicación.

c) 20 x 2 = 40

Paso 4: finalmente se restan los últimos dígitos.

d) 60 - 40 = 20

Si cumple con el orden correcto de las operaciones aritméticas, te debió resultar 20. ¿Lo lograste?

Reto matemático | ¿Acertaste con la respuesta de este problema matemático o fallaste en esta ocasión? (Creación: Mag)

¿Qué errores comunes se cometen al resolver operaciones combinadas y cómo evitarlos?

Cuando un usuario falla al resolver una operación combinada se debe porque olvidan el orden de solución de estos ejercicios (PEMDAS/DOBMAS), pues intentan desarrollar sumas o restas sobre multiplicaciones o divisiones. También suelen equivocarse al manejar signos negativos. Para corregir estos errores es necesario seguir rigurosamente el orden, estar atento a los signos y revisar cada paso antes de avanzar.