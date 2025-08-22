Reto matemático | Esta es una ocasión perfecta para demostrar tus conocimientos numéricos. (Creación: Mag)
Marcelo López Chavez
Tu velocidad de razonamiento será puesta a prueba en esta ocasión. Te espera que la mayoría no logró desarrollarlo en cuestión de segundos. Sucede que los anteriores participantes fallaron por desconocer . ¿Tú sabrás resolverlo? Es una excelente oportunidad para que tu cerebro esté en funcionamiento.

Realizar es perfecto para que tu mente esté activa. Si te animas practicarlas a diario, obtendrás diferentes ventajas que te ayudarán en tu vida diaria y en tu forma de pensar: resolverás cualquier problema con mayor destreza y serás más ágil con tus pensamientos.

Para tener éxito en ejercicios de matemáticas, no te bastará con estar concentrado. Es crucial que uses una regla matemática fundamental: . Esta abreviatura te indica el orden preciso para resolver cálculos de una operación compleja. Es una guía para saber qué debes desarrollar primero y qué después.

  • Paréntesis.
  • Exponentes.
  • Multiplicaciones.
  • Divisiones.
  • Adiciones (sumas).
  • Sustracciones (restas).

Ahora que tienes la información, es el momento adecuado para ver cuánto has aprendido. Es tu turno para aplicar tus conocimientos y demostrar lo que sabes. ¿Estás listo?

¿Podrás resolverlo a tiempo?

Observa con atención este problema matemático: 6 (4 + 6) - 20 x 2. Si comprendiste la regla PEMDAS, podrás resolver este enunciado numérico en cuestión de 8 segundos. Mantente concentrado en todo momento.

Descubre la respuesta del reto matemático

Paso 1: se inicia con la suma entre paréntesis.

a) (4 + 6) = 10

Paso 2: se resuelve la primera multiplicación.

b) 6 x 10 = 60

Paso 3: se desarrolla la segunda multiplicación.

c) 20 x 2 = 40

Paso 4: finalmente se restan los últimos dígitos.

d) 60 - 40 = 20

Si cumple con el orden correcto de las operaciones aritméticas, te debió resultar 20. ¿Lo lograste?

Reto matemático | ¿Acertaste con la respuesta de este problema matemático o fallaste en esta ocasión? (Creación: Mag)
Reto matemático | ¿Acertaste con la respuesta de este problema matemático o fallaste en esta ocasión? (Creación: Mag)

¿Qué errores comunes se cometen al resolver operaciones combinadas y cómo evitarlos?

Cuando un usuario falla al resolver una operación combinada se debe porque olvidan el orden de solución de estos ejercicios (PEMDAS/DOBMAS), pues intentan desarrollar sumas o restas sobre multiplicaciones o divisiones. También suelen equivocarse al manejar signos negativos. Para corregir estos errores es necesario seguir rigurosamente el orden, estar atento a los signos y revisar cada paso antes de avanzar.

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

