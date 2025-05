Los ejercicios más cortos suelen ser los que más dudas abren entre los participantes ya que muchos se confían pensando que son sencillos de resolver. Ejemplo de esto es el reto matemático al que acabas de ingresar, que no solo se caracteriza por los pocos números que presenta, sino porque fue diseñado para complicar hasta a las mentes más brillantes, ¿te animas a superar el desafío? Lo único que debes tomar en cuenta es que solo hay 8 segundos para dar con la respuesta correcta y que algunos creen que hay más de una, así que toma decisiones acertadas.

Este ejercicio no solo causó más de una equivocación entre quienes se animaron a probar suerte, sino que también puso en juego todos sus conocimientos matemáticos básicos. Y es que no todos tuvieron la suerte de resolverlo de manera sencilla y sin fallar. Así que te recomiendo que te concentres bien y no des nada por sentado.

Así pondrás a prueba tu capacidad de razonar con claridad. Para esto será vital alejar toda distracción cercana a ti y concentrarte al máximo. Además, estimularás el pensamiento abstracto, reforzarás tu capacidad de razonamiento, mejorarás la memoria a corto plazo, podrás desarrollar tu atención, memoria, razonamiento lógico y pensamiento crítico, a la par que le sacas el jugo a tus habilidades analíticas.

Mira atentamente el reto matemático

Tal como te dije, estoy segura que a simple vista te pareció una tarea simple, pero este tipo de ejercicios pone a prueba la capacidad para realizar operaciones básicas. Así que no cometas errores y piensa en la jerarquía de las operaciones. Recuerda también que solo tienes 8 segundos para lograrlo. El problema que debes solucionar es el siguiente: 6 ÷ 2 (1 + 2) = ?

Para resolver correctamente la ecuación, es importante que entiendas y apliques las reglas de la jerarquía de operaciones. (Imagen: Mag / Klipartz)

Cuál es la respuesta a este reto matemático

Aquí debías guiarte de la jerarquía de las operaciones y el método PEMDAS (paréntesis, exponentes, multiplicación, división, adición y sustracción de izquierda a derecha). Si lo pensaste así, entonces la respuesta final es 9, ¿lo lograste? Espero que el tiempo haya sido más que suficiente, pero si no fue así, te recomiendo que sigas practicando ya que es la única forma de perfeccionarte en los retos matemáticos.

El resultado correcto, aplicando estrictamente el orden de operaciones, es 9. (Imagen: Mag / Klipartz)

Recuerda que los retos matemáticos están diseñados para todo tipo de público, desde estudiantes de primaria hasta universitarios y buscan mejorar habilidades como el reconocimiento de patrones, la secuenciación numérica y el cálculo mental.

Para vencer en estos desafíos es importante que sigas el orden de las operaciones y uses las reglas PEMDAS (Paréntesis, Exponentes, Multiplicación, División, Suma, Resta) o BODMAS (la multiplicación y la división tienen la misma prioridad, al igual que la suma y la resta, por lo que esas operaciones deben completarse de izquierda a derecha).

Estos retos matemáticos no solo fomentan el pensamiento crítico y la resolución de problemas, sino que también buscan estimular el interés y la creatividad en el ámbito matemático, promoviendo así el desarrollo de habilidades analíticas y la apreciación por la belleza intrínseca de la aritmética. No pierdas la calma y recuerda que un pequeño descuido puede cambiar toda la respuesta.