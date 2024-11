Un ejercicio que te recomiendo desarrollar en tus ratos libres son los retos matemáticos , ya que activan instantáneamente tu cerebro con la finalidad de hallar la respuesta. Lo que te mostraré a continuación no es complicado, pero el detalle es que deberás resolverlo en solo 9 segundos. Ese límite de tiempo provocó que muchos participantes fallaran en su intento. ¿Tú conseguirás un resultado positivo? Aprovecha esta oportunidad y demuestra el nivel de tu inteligencia.

¿Por qué es importante que incluyas los retos matemáticos en tus días? De acuerdo a un artículo de la Universidad Sur de México, se estima que estas actividades mentales ayudan a conservar un pensamiento analítico, potencian la habilidad investigadora, contribuyen en la evolución de la agilidad mental, incentivan la capacidad de razonamiento y fomentan la curiosidad. ¿Aún sigues dudando de sus beneficios?

¿Responderás correctamente?

Presta atención al enunciado porque deberás desarrollarlo en segundos: (12 / 3) + (20 x 2) - 10 + 5 x 2. Como notarás, no es complicado porque es una serie de suma, resta, multiplicación y división, pero el tiempo podría jugarte en contra. La clave es concentrarte en todo momento.

Reto matemático: Este es el momento adecuado para mostrar tu capacidad de inteligencia. Resuelve el ejercicio. (Creación: Mag)

Conoce el resultado del reto matemático

¡Los segundos llegaron a su fin! No te sientas frustrado en caso no lograste acertar con la respuesta, me conformo con tu intento, pues tenías la intención de ganar. Sin embargo, es necesario que sigas practicando para potenciar tu inteligencia. En la imagen conocerás la solución.

Reto matemático: Esta es la forma correcta que se debió desarrollar el ejercicio. ¿Lo hiciste similar? (Creación: Mag)