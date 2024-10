Si tienes buena capacidad de observación, esta prueba es para ti. En muchos momentos del día a día necesitamos estar bien enfocados para cumplir metas y muchas de ellas requieren de una buena visión para descubrir pequeños detalles ocultos o que no se nos pasen otros por más evidentes que parezcan. Es aquí donde los ejercicios son muy importantes y hoy quiero que le saques el máximo provecho a tus ojos y mente con un reto visual que diseñé y que no será tan simple de resolver. Solo cuentas con 5 segundos para encontrar la palabra ‘BALLENA’ que está muy bien oculta entre decenas de letras.

Mi principal misión es que te tomes un momento de relajo y puedas mejorar tu memoria y observación. Para eso solo necesitarás mirar fijamente la imagen que preparé y sumergirte en este desafío que promete sacar todo tu potencial.

¿Por qué te animo a realizarlo? La respuesta es muy sencilla. Llevo un buen tiempo realizando este tipo de ejercicios con muy buenos resultados y como habitual participante de desafíos mentales, descubrí que no solo me quitan el aburrimiento, sino que me brindan diversos beneficios relacionados a mi capacidad de observación y concentración. ¿Te animas? Tú también puedes lograrlo.

¿Encontrarás la palabra ‘BALLENA’?

Lo que no debes olvidar es que solo cuentas con 5 segundos para ubicar este vocablo que está muy bien escondido entre decenas de letras diferentes. Un gran consejo es que te relajes y no pases por alto ningún detalle. Mira bien la imagen de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda.

RETO VISUAL | Si te concentras al máximo y no despegas los ojos de la imagen, lograrás superar este juego. (Foto: MAG)

Descubre la solución del reto visual

El tiempo se terminó. Si encontraste la palabra ‘BALLENA’ en el gráfico, pues te felicito porque tu vista está en buen estado y nada te quitó la concentración. Sin embargo, no todos alcanzan el éxito y si fallaste, aquí te revelo en dónde estaba oculta. Eso sí, no te desanimes y sigue practicando. ¡Conoce la solución de este desafío!

RETO VISUAL | Descubre dónde está la palabra 'BALLENA' y no dejes de seguir ejercitando tu visión. (Foto: MAG)

