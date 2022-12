Argentina vs. Australia es uno de los duelos que dará inicio a los octavos de final del Mundial Qatar 2022. El combinado sudamericano, que fue campeón de la Copa América 2021, logró recuperarse de la derrota ante Arabia Saudita, en el debut, y ha ido creciendo futbolísticamente, gracias a las determinaciones del entrenador Lionel Scaloni. Conoce cuándo y a qué hora jugarán, además de qué canal transmitirá el crucial encuentro.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA JUEGA ARGENTINA vs. AUSTRALIA?

El partido Argentina vs. Australia se disputará este sábado 3 de diciembre, desde las 2:00 p. m. (hora peruana) y 4:00 p. m. (hora argentina), en el Ahmad bin Ali Stadium de Al Rayyan. El árbitro polaco Szymon Marciniak será el encargado de impartir justicia.

Estados Unidos – 11.00 a. m. hora de Los Ángeles

México – 1.00 p. m.

Estados Unidos – 1.00 p. m. hora de Texas

Perú – 2.00 p. m.

Ecuador – 2.00 p. m.

Colombia – 2.00 p. m.

Estados Unidos – 2.00 p. m. hora de Miami

Bolivia – 3.00 p. m.

Venezuela – 3.00 p. m.

Uruguay – 4.00 p. m.

Paraguay – 4.00 p. m.

Argentina – 4.00 p. m.

Brasil – 4.00 p. m.

Chile – 4.00 p. m.

Inglaterra - 7.00 p. m.

España – 8.00 p. m.

Italia – 8.00 p. m.

¿QUÉ CANAL TRASMITIRÁ EL ARGENTINA vs. AUSTRALIA?

En suelo argentino, este enfrentamiento por octavos de final será transmitido por Televisión Pública y Las Estrellas; mientras que Directv Sports, en cable, web y su aplicación, lo hará para todo Sudamérica.

Argentina: DeporTV, Televisión Pública, DIRECTV Sports App, Las Estrellas, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Unitel, Tigo Sports Bolivia, Bolivia TV, Red Uno

Brasil: Canais Globo, GloboEsporte.com

Chile: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Ecuador, CNT Play

Internacional: FIFA+

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, Azteca 7, Las Estrellas, VIX+, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App

España: Gol Mundial

Estados Unidos: UFORIA App, SiriusXM FC, Peacock, Futbol de Primera Radio, Telemundo Deportes En Vivo, FOX Sports App, Sling, FOX Network, Foxsports.com, Telemundo

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, Antel TV, MCGo Live, DIRECTV Sports App

Venezuela: DIRECTV Sports App, Televen, DIRECTV Sports Venezuela

La selección de Argentina ha ido despejando las dudas que se generaron en torno a su nivel futbolístico, tras ser sorprendida por la escuadra saudí en la primera jornada de la Copa del Mundo (1-2). Luego de aquel tropiezo, el equipo capitaneado por Lionel Messi superó por 2-0 a México y Polonia, con lo cual aseguraron el liderato de su grupo. En cuanto a las malas noticias, Ángel Di María tiene una lesión en el muslo y es probable que no sea titular.

Por su parte, Australia, que clasificó a Qatar 2022 a través del repechaje, venciendo a Perú, ha causado asombro en el Mundial: derrotando 1-0 a Túnez y, en un duelo directo, a Dinamarca. La única caída de los ‘Socceroos’ fue ante Francia (4-1), en un choque que habían iniciado ganando. El combinado, hasta ahora, se ha caracterizado por la fortaleza colectiva y la gran efectividad en ofensiva.

HISTORIAL ARGENTINA vs. AUSTRALIA

Los partidos Argentina vs. Australia han sido pocos y las estadísticas son favorables para los ‘Albicelestes’, aunque cedieron un empate en un duelo oficial.

11-09-2007: Australia 0-1 Argentina - Amistoso

18-06-2005: Australia 2-4 Argentina - Copa Confederaciones

16-11-1993: Argentina 1-0 Australia - Repechaje Mundial EE. UU.

30-10-1993: Australia 1-1 Argentina - Repechaje Mundial EE. UU.