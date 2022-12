A solo un día de lo que será el Argentina vs. Francia por la final del Mundial 2022, ‘Dibu’ Martínez atendió a los medios de comunicación a través de una conferencia de prensa y habló del presente de la ‘Albiceleste’ y de lo que esperan para el partido definitorio.

“En Brasil los favoritos eran Brasil y hoy lo dicen de Francia. Nos gusta que den favorito al otro, nosotros tenemos al mejor (...) Hicieron comentarios, es difícil que opinen porque no conocen Sudamérica. Si no juegas no puedes comentar. Ellos saben que somos una selección de nivel mundial y nos respetan”, comenzó diciendo. Esto en relación a las palabras de Kylian Mbappé antes de iniciar el Mundial, en donde aseguraba que las selecciones europeas tienen mayor nivel que las sudamericanas por la calidad de los rivales y el ritmo de competencia.

“Lo estuvimos viendo porque era un rival que nos podía tocar en octavos, es el campeón mundial no es solo un jugador. Es una gran selección, tendremos los recaudos. Sabemos lo bueno que son arriba, vamos a intentar hacer nuestro juego”, añadió.

Tenemos reuniones sobre donde les gusta definir más. Igualmente no me quedo solo con eso, sino con mi sensación en el momento. El margen de error es poco, el mínimo error táctico te puede hacer pagar”, continuó diciendo Emiliano Martínez.

Por otro lado, al arquero le consultaron por Lionel Messi. “Lo veo feliz, como todo argentino, vi un gran Leo en la Copa América de lo mejor que vi en mi vida. En este mundial lo veo mejor, física y futbolísticamente. Lo veo bien y eso nos ayuda muchísimo”, respondió.

¿QUÉ HABÍA DICHO KYLIAN MBAPPÉ?

“Hay varios equipos europeos también… pero la ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos el de Nations League por ejemplo. Cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos listos”, apuntó en TNT Sports Brasil.

“Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, señaló.

¿CUÁNDO JUEGA ARGENTINA VS. FRANCIA?

El partido entre las dos mejores selecciones del Mundial Qatar 2022 está programado a jugarse este domingo 18 de diciembre en el estadio Lusail, desde las 10:00 (hora local).