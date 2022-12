La Selección Argentina vs. Australia EN VIVO y ONLINE juegan en el partido correspondiente a los octavos de final del Mundial Qatar 2022 . Los de Lionel Messi y Scaloni llegan con la moral al tope luego de haberse leventado en los dos últimos partidos ante México y Polonia y lograr la clasificación como primero del grupo C. Para que no te pierdas ningún detalle del partidazo de la Albiceleste, te dejamos aquí el link, horarios, señal de TV y cómo ver el encuentro de la Copa del Mundo de la FIFA .

Argentina vs Australia se verán las caras en el segundo cruce de los octavos de la Copa Mundial. El elenco de Leo Messi, Enzo Fernández y Julián Álvarez llega como gran favorito para vencer a los ‘Socceroos’ en esta instancia del campeonato del mundo. La victoria categórica ante los de Lewndowski y la selección de México han avivado las esperanzas en el hincha argentino, que espera ver al conjunto de sudamericano en las últimas instancias del torneo.

Un vídeo de un Julián Álvarez de 11 años diciendo que su sueño era jugar un Mundial y que su ídolo era Lionel Messi se hacía viral el miércoles en redes sociales: el joven talento argentino fue titular ante Polonia, en lugar de Lautaro Martínez, y marcó el segundo gol en el triunfo por 2-0.

La familia de Julián Álvarez está en Catar y su padre Gustavo, vestido con la elástica albiceleste en la grada del estadio 974 de Doha, no pudo evitar llorar de emoción por la actuación de hijo ante los polacos, según un vídeo colgado en TikTok por un hincha argentino. Australia, un país acostumbrado a tener precaución con una extensa gama de animales venenosos, ya está avisada de las picaduras letales de la ‘Araña’ argentina.

FICHA DEL PARTIDO, ARGENTINA VS AUSTRALIA POR LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA CATAR 2022 ¿Cuándo juegan por OCTAVOS DE FINAL del Mundial, Argentina y Australia? El partido por octavos de final de la selección Argentina se jugará este sábado 3 de diciembre del 2022. ¿A qué hora juegan Australia y Argentina por el Mundial 2022? El choque está pactado para jugarse en el estadio, Ahmad bin Ali Stadium desde las 16:00 de la mañana de Argentina ¿Qué canales de TV transmiten el Argentina vs Australia por el Mundial? La señales de TV disponibles para ver a la selección Argentina son TyC Sports, DIRECTV Sports y TV Pública. ¿Cuál es la probabilidad de victoria del partido? Argentina (82%), Australia (5%) y empate (13%), según datos de Google.

▶ Link para ver el partido, Argentina vs. Australia por el Mundial 2022, EN VIVO

Para ver EN VIVO los partidos de la Selección de Argentina tendrás a mano la señal de TV de TyC Sports , TV Pública (GRATIS) en vivo y también DIRECTV Sports EN DIRECTO. Ambas plataformas tienen un app disponible, las cuales te dejamos a continuación para que puedas descargarla:

▶ Día y horario para ver, Australia vs. Argentina, partido por el Grupo C del Mundial 2022

El partido más esperado por el hincha argentino y sudamericano en general, entre Argentina y Australia está programado por la FIFA para jugarse este sábado, 3 de diciembre desde las 16:00 horas (Horario de territorio local).

▶ Revisa el calendario del Mundial 2022 con Argentina y Arabia Saudita

Fase de grupos : Del 20 de noviembre al 2 de diciembre

: Del 20 de noviembre al 2 de diciembre Octavos de final : Del 3 al 6 de diciembre

: Del 3 al 6 de diciembre Cuartos de final : 9 y 10 de diciembre

: 9 y 10 de diciembre Semifinales : 13 y 14 de diciembre

: 13 y 14 de diciembre Tercer y cuarto puesto : 17 de diciembre

: 17 de diciembre Final: 18 de diciembre

▶ Historial de partidos entre Australia y Argentina

El historial de partidos a lo largo de toda su existencia de Argentina vs Australia ambas selecciones nunca se cruzaron por el Mundial de la FIFA. En 1992, el duelo fue victoria para Argentina: 2-0 en un amistoso jugado en el Monumental, con doblete de Gabriel Batistuta.

▶ Calendario del Mundial en la fase de grupos

2 de diciembre

Corea del Sur vs. Portugal | 10:00 a.m.| Grupo H | Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

Ghana vs. Uruguay | 10:00 a.m.| Grupo H | Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

Camerún vs. Brasil | 2:00 p.m. | Grupo G | Estadio Nacional de Lusail

Serbia vs. Suiza | 2:00 p.m. | Grupo G | Estadio 974 (Doha)

▶ ¿Cómo ver en Argentina y todas partes el Mundial Qatar EN VIVO y por TV?

Para ver los partidos de la Selección Argentina, siempre tendrás las mejores opciones, las cuales te las contaremos a continuación. Dependerá mucho de la zona geográfica en la que te encuentras. Por ejemplo, si tu ubicación es Argentina, te decimos que las señales autorizadas para ver la Copa Mundial de la FIFA son TyC Sports , TV Pública de Argentina , TNT Sports y DIRECTV Sports .

Estas opciones es siempre y cuando quieras ver a la Selección Argentina desde una TV. Pero, si prefieres ver la máxima competición del mundo futbolero desde tu celular, te enseñamos las otras variantes que tienes. Esta es la modalidad de las aplicaciones o streaming.

Dependiendo el aplicativo móvil que tengas (PC, celulares o tablets) te contamos que la primera opción que tienes es la de TyC Sports Play , a la cual puedes acceder registrándote en su sitio web. Otras plataformas a las cuales también puedes ingresar son DIRECTV GO y Cablevisión Flow, las cuales son exclusivas para sus clientes. Además, tienes la opción GRATIS, del app de TV Pública .

Lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2022

Con Lionel Messi a la cabeza, Scaloni dio la nómina final de convocados para la Copa Mundial de Qatar 2022. Esta fue una lista de 26 jugadores, la cual te la presentamos:

Arqueros de Argentina en el Mundial Qatar 2022

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa - Premier League) | 23

(Aston Villa - Premier League) | 23 Gerónimo Rulli (Villarreal - LaLiga) | 12

Franco Armani (River Plate - Liga Profesional Argentina) | 1

Defensas de Argentina en el Mundial Qatar 2022

Nahuel Molina (Atlético de Madrid - LaLiga) | 26

Gonzalo Montiel (Sevilla - LaLiga) | 4

(Sevilla - LaLiga) | 4 Cristian Romero (Tottenham - Premier League) | 13

Germán Pezzella (Betis - LaLiga) | 6

Nicolás Otamendi (Benfica - Liga de Portugal) | 19

(Benfica - Liga de Portugal) | 19 Lisandro Martínez (Manchester United - Premier League) | 25

Marcos Acuña (Sevilla - LaLiga) | 8

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon - Ligue 1) | 3

(Olympique de Lyon - Ligue 1) | 3 Juan Foyth (Villarreal - LaLiga) | 2

Volantes o mediocampistas de la Argentina en Mundial

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid - LaLiga) | 7

(Atlético de Madrid - LaLiga) | 7 Leandro Paredes (Juventus - Serie A de Italia) | 5

(Juventus - Serie A de Italia) | 5 Alexis Mac Allister (Brighton - Premier League) | 20

Guido Rodríguez (Betis - LaLiga) | 18

Alejandro ‘Papu’ Gómez (Sevilla - LaLiga) | 17

Enzo Fernández (Benfica - Liga de Portugal) | 24

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen - Bundesliga) | 14

Delanteros de Argentina en el Mundial Qatar 2022

Ángel Di María (Juventus - Serie A de Italia) | 11

(Juventus - Serie A de Italia) | 11 Lautaro Martínez (Inter - Serie A de Italia) | 22

(Inter - Serie A de Italia) | 22 Julián Álvarez (Manchester City - Premier League) | 9

Paulo Dybala (Roma - Serie A) | 21

(Roma - Serie A) | 21 Nicolás González (Fiorentina - Serie A) | 15

Joaquín Correa (Inter) | 16

Lionel Messi (París Saint-Germain - Ligue 1) | 10

¿Cuáles son los probables 11 titulares de Argentina para el Mundial 2022?

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella o Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Guido Rodríguez, Alejandro Gómez o Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez o Ángel Di María.

Dónde juega Argentina sus partidos en el Mundial | Sedes y estadios

Desde el pasado 1 de abril del 2022, la Selección Argentina ya sabe dónde jugará y cuál será su sede en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 , el cual arranca este domingo, 20 de noviembre y termina el 18 de diciembre. A continuación los estadios en donde la Albiceleste jugará sus partidos ante México, Polonia y Arabia Saudita.

Ante México y Arabia Saudita, Argentina jugará en el estadio Icónico de Lusail, el cual es de mayor capacidad de este torneo: 80.000 espectadores.

Estadio 974, Doha (Cuenta con una capacidad para 44.950 espectadores). Aquí chocará ante la selección de Polonia. Cabe resaltar que la Selección Argentina una vez que llegue a Doha, se alojarán en la Universidad de Qatar, que será el centro de operaciones de la Albiceleste.

A qué hora y cómo ver los partidos del Mundial por TV en diferentes países

► ¿Dónde ver el Mundial 2022 de Qatar en el Perú?

Como te anticipábamos, en el Perú los únicos medios oficiales y autorizados para ver el Mundial de Qatar 2022 son Latina TV y Directv Sports. Las transmisiones de la Copa del Mundo iniciarán desde las 5 de la mañana, aproximadamente.

► ¿En Argentina dónde puedo ver el Mundial en vivo?

TyC Sports, DirecTV Sports y Televisión Pública son las señales de TV en donde podrás los partidos del Mundial 2022 y de la Selección Argentina de Messi.

► ¿Cómo ver en Ecuador los partidos del Mundial 2022?

Teleamazonas, DirecTV Sports y El Canal del Fútbol (ECDF) son los canales de TV autorizados para la transmisión de la Copa Mundial.

► ¿Desde México cómo y dónde puedo ver el Mundial en vivo?

Televisa Univision, TUDN, TV Azteca, Vix y Sky Sports, son hasta el momento las señales de TV oficiales para la transmisión en vivo de los partidos del Mundial Qatar 2022.

Qué otros canales de TV pueden pasar los partidos del Mundial 2022