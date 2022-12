No hay mejor forma de callar a tus críticos con lo mejor de tu fútbol y Lionel Messi es un experto en eso. Lo hizo en el Argentina vs. Países Bajos de los cuartos de final de Qatar 2022 frente a Louis van Gaal.

Son pocos los críticos de Lionel Messi y Louis van Gaal es uno de ellos. Lo hizo en el 2019 cuando enfocó sus palabras en lo que hacía Leo en el Barcelona. Tres años después llegó la respuesta del argentino.

“¿Cuántas Champions han ganado con el que dicen que es el mejor jugador del mundo? Mire a Neymar en el PSG. ¿Cuántas Champions ganó? «Neymar y Messi me gustan como futbolistas individuales pero no como jugadores de equipo”, declaró Louis van Gaal en un análisis del fútbol internacional en ese momento. Le pegó a Messi y Neymar.

Sin embargo, en la previa del duelo de hoy reconoció las cualidades de Lionel Messi. “Messi es el jugador más peligroso y creativo. Es capaz de crear mucho. De crear ocasiones e incluso de marcar. No participa mucho en el juego, y ahí tendremos oportunidades”, dijo para la televisión holandesa.

Este fue el tanto de Nahuel Molina al minuto 35, para poner al frente a la ‘albiceleste’ en el marcador. ¡Qué pase y qué definición! 🔥



Países Bajos 🇳🇱 0-1 Argentina 🇦🇷 #CatarEnDIRECTV ⚽️ pic.twitter.com/5UPbJGrmUy — DSports (@DSports) December 9, 2022

Y Messi respondió con una gran asistencia para el 1-0 de Argentina, pase en profundidad para Nahuel Molina. Y lo hizo con el segundo tanto vía penal, luego de una falta sobre Marcos Acuña. Participación directa en los dos tantos albicelestes. Luego en la tanda de penales, definió con clases su disparo.

Y también alzó la voz. “Van Gaal vende que juega bien al fútbol y metía pelotazos”, declaró, por cómo jugó Países Bajos en el cierre el partido.

¡GOL HISTÓRICO!



Con su tanto ante Países Bajos 🇳🇱, Lionel Messi iguala a Gabriel Omar Batistuta como máximos goleadores de la selección argentina 🇦🇷 en Mundiales, con 10.#CatarEnDIRECTV ⚽️ pic.twitter.com/Hu6qzBzMPR — DSports (@DSports) December 9, 2022

Versus Di María

Pero Messi no fue el único contra quien apuntó Van Gaal en el pasado. Ángel di Martía también fue víctima de sus palabras. El argentino lo calificó como el peor entrenador que tuvo -cuando estuvo en el United-. “Di María es un muy buen jugador de fútbol. Cuando jugaba en Manchester United tenía muchos problemas personales que afectaron a su nivel. Que me haya tildado como el peor DT de su historia no me gusta y es un tanto triste”, respondió el neerlandés hace un par de días.

"Mi problema en Manchester era el técnico. Van Gaal fue el peor de mi carrera. Yo marcaba, asistía y al día siguiente me enseñaba mis pases malos. No le gustaba que los jugadores fueran más que él"



Di María y Van Gaal ponen hoy el morbo del reencuentro pic.twitter.com/lBodfcW663 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) December 9, 2022

Di María no fue parte del duelo entre Argentina y Países Bajos porque viene recuperándose de una lesión. Estuvo en el banco, pero no llegó a ingresar. Desde su lugar, también tuvo su revancha ante Louis van Gaal.





