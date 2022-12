El pibe de Rosario que a los 9 añitos y con 140 centímetros de estatura no tenía miedo a pincharse en ambas piernas para crecer lo suficiente y cumplir su sueño de ser futbolista. Hoy Lionel Messi tiene 35 años, mide metro 70, está disputando su quinto Mundial y acaba de escribir su nombre en un capítulo dorado de la historia del fútbol. Ante Australia, por los octavos de final del Mundial Qatar 2022, cumplió mil partidos oficiales como profesional y lo celebra con un golazo para abrir el marcador.

Es el Messi, ese que suma su tercer tanto en Qatar 2022 y por primera vez anota en una fase de eliminación en un Mundial. Es que Leo está inspirado y aparece con un gol de con su sello personal. Parte interna del pie y adentro.

Su historia

Desde su debut oficial con el Barcelona, aquel 16 de octubre de 2004 en el que derrotaron 1-0 al Espanyol en un Derbi catalán correspondiente a la fecha 7 de la Liga de España 2004-05, pasaron 6622 días. Desde entonces acumuló 778 partidos con la camiseta del Barza, 53 con la del PSG y, en medio, 169 con la selección argentina con el de hoy.

Eso sin contar los amistosos que jugó con los azulgranas (58) y parisinos (3), así como también sus participaciones con la Sub 20 (18) y Sub 23 (5) de Argentina, y con el Barza B (22) y C (10). En total 116 choques. De hecho su primer debut con los culés se dio en noviembre de 2003 en un amistoso ante el Porto mientras sus padres, Jorge y Celia, lloraban en las gradas del estadio Do Dragao de Portugal.

“Ve a la banda derecha y busca el desborde, niño”, fue la primera indicación que recibió de Henk Ten Cate, ayudante del técnico Frank Rijkaard. Tenía 17 años, 3 meses y 21 días cuando ingresaba por Deco con la número 30 en la espalda, el cabello largo y lacio, y unos chimpunes Nike Total 90.

Desde ese día, en 19 temporadas (contando la actual), la Pulga anotó 788 goles: 672 con el Barcelona, 94 con Argentina y 23 con el PSG. De acuerdo a los datos de Michel Acosta, director del principal website de comparativa estadística entre Messi y Cristiano, el rosarino marca cada 104 minutos. Números impresionantes, pero no para él. La rutina de lo extraordinario.

Leo empezó siendo extremo, desbordando por la banda, pero gracias a Pep Guardiola pasó a jugar por el medio. No como 9 ni falso 9. Messi es un futbolista total. Está cerca del récord de goles de Cristiano Ronaldo (819) con dos años menos, pero supera a todos ampliamente en asistencias: 348. El ‘10′ argentino define, hace jugar y da pases gol. Todo en uno.

Hoy Messi jugará su partido número mil. Con cada juego, una nueva página del libro de la rutina de lo extraordinario.



🇦🇷Argentina

168 PJ

93 Goles

53 Pases gol

4 Títulos



🇪🇸Barcelona

778 PJ

672 Goles

303 Pases gol

35 Títulos



🇫🇷PSG

53 PJ

23 Goles

29 Pases gol

2 Títulos pic.twitter.com/jTV1JjOaIe — VarskySports (@VarskySports) December 3, 2022

Messi: títulos colectivos e individuales

Tener a Lionel Messi en tu equipo significa una ventaja a la hora de conseguir títulos. Lo sabe el Barza, la selección argentina y ahora el París Saint Germain que busca la gloria con el astro argentino en su plantel junto a Neymar y Mbappé, las otras dos estrellas del Mundial Qatar 2022.

Leo no tiene una vitrina sino un museo. Ha conseguido 41 títulos colectivos y está a solo dos de igualar a su amigo Dani Alves, el futbolista más laureado de la historia. A nivel local, el rosarino ganó diez Ligas de España, siete Copas del Rey y ocho supercopas de España con el Barcelona. Y con el PSG lleva una Ligue 1 y una Supercopa de Francia.

En el plano internacional tiene cuatro Champions, tres Supercopas de Europa y tres Mundial de Clubes. Es decir, ganó todo lo que disputó a nivel de clubes.

Con la selección había una particularidad. La Pulga logró el Mundial Sub 20 en 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Beijing 2008. Sin embargo, hasta mediados del año pasado nunca había podido campeonar con la selección absoluta. Había disputado cuatro finales: tres de Copa América (2007, 2015 y 2016) y una final del Mundial (2014); pero siempre se quedó a un paso de la gloria.

El año pasado se proclamó campeón de América en el mítico Maracaná derrotando nada más y nada menos que a Brasil y este año ganó la Finalissima, el trofeo que enfrentó al monarca de la Copa América y al de la Eurocopa.

En un deporte colectivo, Messi siempre supo sobresalir del resto. Por eso es el máximo ganador de Balones de Oro (7) y Botas de Oro (6). Además tiene un Premio The Best, dos Golden Boy, fue máximo goleador de la Liga en ocho temporadas, cinco veces máximo anotador de la Champions y tres veces elegido el mejor jugador por la UEFA.

VIDEO RECOMENDADO Durante las últimas victorias de Argentina en Qatar 2022, se hicieron virales diversos videos donde se ve a los habitantes de Bangladesh alentando a la albiceleste de forma descomunal. ¿De dónde nace esta locura por los colores argentinos? Descúbrelo en este video.

Messi 1000 partidos

35 años, 5 meses, 9 días

19 temporadas

1000 partidos

778 con Barcelona

53 con PSG

169 con Argentina

-

789 goles

672 Barza

94 Argentina

23 PSG

Anota cada 104′

-

Cómo anota:

Diestra: 98

Zurda: 662

Cabeza: 26

Mano: 1

Pecho: 1

Penal: 105

Faltas: 60

Juego: 623

-

348 Asistencias

269 Barza

28 PSG

51 Argentina

Asiste cada 236′

-

41 títulos

4 Champions

3 Supercopa de Europa

3 Mundial de Clubes

10 Ligas de España

1 Ligue 1

7 Copas del Rey

8 Supercopas de España

1 Supercopa de Francia

1 Copa América

1 Finalissima

1 Mundial Sub20

1 Oro en JJ. OO.

-

Títulos individuales

7 Balones de Oro

6 Botas de Oro

1 Premio The Best

2 Golden Boy

8 Pichichi de La Liga

5 veces goleador de Champions

3 veces Mejor jugador de UEFA

-

Récords:

Más goles en la Liga: 474

Más goles en la Liga en una sola temporada: 50 (2011/12)

Más goles en un año natural: 79 en 2012 (91 incluyendo los goles con Argentina)

Más partidos con Argentina: 168

Más goles con Argentina: 93

Más goles con una selección sudamericana: 93

Jugador de Argentina más joven en marcar en un Mundial: 18 años y 357 días

Primer jugador en marcar en cuatro Mundiales distintos con Argentina

Primer jugador en asistir en cinco Champions seguidas

Argentino con más partidos en Mundiales 22 (23 hoy)

--

VIDEO RECOMENDADO México derrotó por 2-1 a Arabia Saudita en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar. A pesar de la victoria, la selección azteca no consiguió clasificarse a octavos de final de la Copa del Mundo.