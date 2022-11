Fue la primera selección en instalarse en Qatar para el Mundial y también buscará ser la primera en su serie, con el objetivo de llegar lo más lejos posible en la cita mundialista. Hablamos de Estados Unidos, que ultima detalles para su primera presentación en el torneo organizado por la FIFA.

El sorteo determinó que la selección portuguesa integre el Grupo B y haga su estreno en el torneo nada menos que frente a Gales, de Gareth Bale. Dicho encuentro se llevará a cabo este lunes 21 de noviembre en el Estadio Ahmed bin Ali, desde las 2:00 p.m. (hora peruana, colombiana y ecuatoriana).

Cuatro días más tarde, es decir el viernes 25 de noviembre, Estados Unidos se verá las caras con Inglaterra en el Estadio Al Bayt. El partido entre estadounidenses e ingleses está programado para las 2:00 p.m. (hora peruana, colombiana y ecuatoriana).

La selección de Estados Unidos, que en Qatar tendrá su undécima participación en Mundiales, cerrará la fase de grupos enfrentando a Irán. El duelo contra los asiáticos se llevará a cabo el martes 29 de noviembre en el Estadio Al Thumama, desde las 2:00 p.m. (hora peruana, colombiana y ecuatoriana).

Fixture de Estados Unidos en Qatar 2022

Estados Unidos vs. Gales

Fecha: lunes 21 de noviembre

Hora: 2:00 p.m. (hora peruana, colombiana y ecuatoriana)





Inglaterra vs. Estados Unidos

Fecha: viernes 25 de noviembre

Hora: 2:00 p.m. (hora peruana, colombiana y ecuatoriana)





Irán vs. Estados Unidos

Fecha: martes 29 de noviembre

Hora: 2:00 p.m. (hora peruana, colombiana y ecuatoriana)





Canales que transmiten los partidos de Estados Unidos

Los encuentros que jugará la selección de Estados Unidos ante Gales, Inglaterra e Irán, en la fase de grupos del Mundial, se podrán ver en tierras estadounidenses, a través de las señales de UFORIA App, Fox Sports 1, Telemundo, FOX Sports App, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, SiriusXM FC; en México, vía Canal 5 Televisa, Las Estrellas, TUDN En Vivo, TUDN, Azteca Deportes En Vivo, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7, VIX+, Blim TV; y en Sudamérica, mediante DirecTV Sports.