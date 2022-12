Uruguay es el país de Montero, Lugano y Godín, pero también de Francescoli, Bengoechea y el ‘Chino’ Recoba. En medio de las rocas también crece la hierba. No en vano es la tierra de Galeano, Onetti y Benedetti. Así como pegan, también escriben poesía. Destruyen y también construyen. Crean. El heredero de esa estirpe talentosa es Giorgian De Arrascaeta, el uruguayo más querido del Brasileirao. Mucho más querido que Alcides Ghiggia, desde luego.

El mediocampista del Flamengo no había sido titular en las dos primeras fechas. En el empate a cero ante Corea del Sur se había quedado en la banca y en la derrota por 2-0 ante Portugal había ingresado en la última media hora. Era evidente que los ‘charrúas’ tenían menos fútbol que Islas Feroe. No había que ser un erudito para advertirlo.

Uruguay - Ghana: resultado, resumen y goles del partido. (Foto: AFP) / ALFREDO ESTRELLA

El entrenador Diego Alonso, debutante en estas lides, estaba cometiendo el error de su vida al castrarle la inventiva a su equipo. Tan bien que le había ido en las Eliminatorias, logrando una clasificación que peligró con el Maestro Tabárez, para arruinarlo en dos patadas. Le hizo caso a la gente. O, bueno, digamos que fue a su comando técnico. Lo cierto es que mandó a De Arrascaeta desde el inicio ante Ghana y ya ven.

Lo que Uruguay, con todo su poderío ofensivo, no había logrado en todo el Mundial, De Arrascaeta lo consiguió en la primera media hora. Un toque con la frente y un bochazo con su fusil derecho bastaron. Porque este volante macizo, que nunca ha jugado en Europa, no solo asiste, sino que también acompaña. El arquero ghanés dio rebote tras un derechazo de Luis Suárez, y él aceptó la cortesía con gusto.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Ghana v Uruguay - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - December 2, 2022 Ghana's Thomas Partey in action with Uruguay's Luis Suarez REUTERS/Siphiwe Sibeko / SIPHIWE SIBEKO

En la segunda acción, fue nuevamente el ‘Pistolero’ Suárez uno de sus protagonistas. Levantó la pelota hacia De Arrascaeta, y el ‘10′ de los charrúas la empalmó con furia. Una bola de fuego para decretar el 2-0 y, con ello, la victoria. Victoria que terminó sirviendo de nada, porque Uruguay necesitaba un gol más, que nunca llegó.

Parecía que Diego Alonso había aprendido la lección, pero no. Este Uruguay de Darwin Núñez (Liverpool) y Fede Valverde (Real Madrid) urgía de Giorgian De Arrascaeta, un héroe no menor por solo conocer el patio de Sudamérica. Un ‘10′ goleador, que hoy fue ‘9′. Y el entrenador lo sacó del campo en el momento más caliente. Un genio. ¿Hasta dónde hubiese llegado Uruguay con De Arrascaeta? Por lo menos no se hubiese ido tan pronto. Cómo hiere.