—¿Para usted es extraño no ver a Perú en el Mundial?

Pero es una realidad, hay que vivir de las realidades, hay que trabajar para retornar, porque si tu clasificaste a un Mundial, te van a exigir más, me ha ocurrido a mí, no es que le invente. Tenemos que seguir creciendo, sobre todo la raíz del fútbol peruano que son los menores. Entonces, tenemos que invertir en lo que es formación porque no es un gasto. No solamente se trata de jugar en el medio local, sino desde chico llevarlo a competir afuera. Lo vengo diciendo desde hace tiempo. Acá el talento no es como en mi época, ahora hay área de soporte psicológico, desarrollo humano, departamento físico, nutrición, pero muchos de los equipos, no se preocupan de eso. Solo hay tres o cuatro equipos en el Perú que se preocupan en ese aspecto, tenemos que seguir evolucionando. Esa es nuestra labor. Tenemos la misión de formar jugadores que nos superen.

—¿Le ha gustado los nuevos llamados del profesor Juan Reynoso en la selección peruana, como Bryan Reyna?

Todo el mundo puede opinar, la opinión es libre, pero la mejor información la tiene el técnico y su equipo de trabajo. Toda la gente que está a su alrededor. Yo confío la capacidad de Juan Reynoso, porque a él lo han escogido.

—Por lo que ha visto de los amistosos, ¿qué le ha parecido la estrategia de Juan Reynoso al frente de la selección peruana?

Los amistosos sirven para eso, ver y probar jugadores, analizar situaciones. Estamos comenzando un proceso, falta mucho. Confío en la capacidad como cabeza de Juan Reynoso. Todavía no podemos afirmar nada, porque eso lo tiene que plasmar en el juego. Se habla mucho de lo que es en el fútbol, modelo de juego, la intensidad, todo eso, son horas de trabajo y estos partidos son para dar oportunidades y ver cómo responden, porque cualquiera no puede ponerse la camiseta de la selección. Entonces, eso se llama funcionamiento, él todavía está probando jugadores.

—¿Pero el hecho de que convoque a nuevos talentos sirve para potenciar a la selección?

Es que eso siempre hay que hacer, impulsar a los jóvenes, eso se llama promoción. Acá mucha gente confunde Bolsa de Minutos, hasta ese término no es bueno. Si a mí no me hubieran promocionado, yo no hubiera jugado a los 17 años en Primera División. Si no promocionas nuevos talentos, no hay futuro, pero se respeta las ideas de los técnicos, ellos son los que deciden.

—Hablemos del Mundial. ¿Qatar 2022 le ha dejado algunas sorpresas?

Todavía es muy prematuro. El campeonato del Mundo es un torneo muy corto. Para clasificar a una Copa del Mundo, tienes que tener dos o tres años en un nivel alto. De repente el pico baja en algunos jugadores, pero primera vez en la historia que se juega en noviembre, siempre se jugó en junio, hay un cúmulo de situaciones... que como seres humanos no resistimos igual, los jugadores no son una máquina. Algunos experimentan mayor fortaleza física y mental, pero ahora se ha achicado el tema de la competencia, un equipo bien trabajado físicamente y tácticamente, te puede jugar a contra golpearte y te gana. Por ejemplo, a Ecuador, que tuvo una gran actuación, lo felicito, pero no clasificó. Entonces, al final se evalúa la tabla de posición en qué puesto quedó Ecuador. En mi generación hemos sido octavos a nivel mundial. Pero ahora noto que los resultados se valoran más. No estoy haciendo deferencia, pero siento eso.

—¿Tiene algún candidato para ganar el Mundial?

Candidato, no, siempre las potencias son las que tienen mayores posibilidades, las potencias mundiales que ya sabemos cuáles son.

—Uruguay se complicó, pero aún tiene una chance de clasificar a octavos de final ganándole a Ghana. ¿O lo ve difícil?

Hay que jugar el partido, el fútbol es tan impredecible. En este Mundial hay una paridad en la parte física y táctica. Por eso hay muchas sorpresas.

—Alianza Lima, ¿cómo va el tema formativo?

Me alegra que un club tan emblemático como el nuestro haya obtenido logro, como es el bicampeonato. El fútbol es como la vida, los buenos momentos hay pocos, por supuesto como hincha del club, me alegra que haya campeonado. Ahora queda analizar cuáles son tus fortalezas y debilidades. No solo eso tiene que ser Alianza, sino los equipos peruanos cuando tienen una competencia internacional que es fuerte. En lo que respecta a los menores de Alianza Lima, este ha sido uno de los mejores años de mi vida, somos campeones faltando cuatro fechas en cinco de siete categorías. El proyecto de Reserva comenzó en el año 2014 con la categoría 2004 y 2005, este es una continuidad del proceso anterior. Obtuvimos el Torneo de Reserva que le dio dos puntos al primer equipo, hay que preocuparse de lo que viene atrás. Esperemos que el día sábado consigamos el sexto título o en todas, porque la 2005 tiene chance.

—¿El hincha de Alianza puede estar tranquilo que en menores se está trabajando bien?

Los resultados te pueden dar una respuesta, pero hay que sostenerlo y siento que el club nos tiene que dar mayores armas para preparar a los chicos. En Perú hay mucho talento, pero el talento no basta, si es que no estás preparado. Nosotros incidimos en formación y promoción.